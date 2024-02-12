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Омский депимущества потребовал почти 8 млн рублей с компании Варнавского

Омский депимущества потребовал почти 8 млн рублей с компании Варнавского

12 февраля 2024, 12:50
Фото: 1MI

Омский депимущества потребовал почти 8 млн рублей с компании Варнавского

Речь идет о долге за аренду земли.

В Арбитражный суд Омской области поступил иск департамента имущественных отношений администрации Омска к обществу с ограниченной ответственностью «Автогород „Левобережный“». Дело относится к категории «аренда земельных участков», то есть чиновники, по-видимому, намерены взыскать долг за использование муниципальной земли. Размер долга — 7,84 млн рублей.

«Автогород „Левобережный“» специализируется на аренде и управлении собственной недвижимостью. Его уставный капитал разделен поровну между известными омскими предпринимателями Ильей Ивановым и Петром Варнавским, сыном покойного спикера регионального парламента Владимира Варнавского. Доходы компании за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысили 65 млн рублей.

Отметим, что Иванову и Варнавскому принадлежит и ряд других значимых для Омска активов. Это «Герцен Плаза», КДЦ «Маяковский», ТК «Казачья слобода», строительный и автомобильный рынок «Левобережье».

Петр Варнавский присоединил к одной из своих фирм «Сибирское бистро»
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#Бизнес#Новости#Петр Варнавский#Николай Эйхвальд#Депимущества#Арбитраж#Илья Иванов
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