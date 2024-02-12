Омский депимущества потребовал почти 8 млн рублей с компании Варнавского

«Автогород „Левобережный“» специализируется на аренде и управлении собственной недвижимостью. Его уставный капитал разделен поровну между известными омскими предпринимателями Ильей Ивановым и Петром Варнавским, сыном покойного спикера регионального парламента Владимира Варнавского. Доходы компании за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысили 65 млн рублей.