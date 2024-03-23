Свадьба через неделю. Омич потерял невесту во время теракта в «Крокус сити холле»

Последний раз девушка звонила Роману до поездки в «Крокус сити холл». Вечером омич вернулся с работы с завода и лег спать. Проснувшись утром, он увидел много пропущенных звонков от Дарьи. Через неделю у Дарьи и Романа должна была быть свадьба. В настоящий момент девушка не числится ни в одном из списков, опубликованным минздравом.