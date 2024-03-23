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На месте происшествия продолжается разбор завалов

Свадьба через неделю. Омич потерял невесту во время теракта в «Крокус сити холле»

23 марта 2024, 15:41
Фото: МЧС России
На месте происшествия продолжается разбор завалов

Омич потерял невесту и сестру, которые во время теракта были в Подмосковье

22-летняя девушка поехала в Москву на встречу с подругами, после чего должна была пойти на концерт «Пикника» в «Крокус сити холл».

Омич Роман Журавлев уже сутки не может дозвониться до своей 22-летней невесты Дарьи Беляевой, которая в момент теракта могла находиться в «Крокус сити холле», об этом сообщает MSK1.RU. Девушка во время поездки должна была встретиться с подругами, а затем пойти на концерт группы «Пикник».

«Она уехала с подругами, на связь не выходит. До сих пор не могу до нее дозвониться. Я всех обзвонил, нигде не могу найти. Они собирались пойти на этот концерт. Поехала на встречу выпускников. Я остался в Омске», — отметил омич.

Последний раз девушка звонила Роману до поездки в «Крокус сити холл». Вечером омич вернулся с работы с завода и лег спать. Проснувшись утром, он увидел много пропущенных звонков от Дарьи. Через неделю у Дарьи и Романа должна была быть свадьба. В настоящий момент девушка не числится ни в одном из списков, опубликованным минздравом.

Также на вчерашнем концерте в «Крокус сити холле» была двоюродная сестра омича — 33-летняя Ирина Окишева. Ее имя, как оказалось, есть в списке погибших.

Обновлено: девушка нашлась, с ней все хорошо. Как сообщила сама Дарья, она не была на концерте в Подмосковье. Из столицы омичка вернулась еще 16 марта. По ее словам, Роман сделал ложное заявление: никакой свадьбы также не запланировано.

В процессе разбора завалов в «Крокус сити холле» число жертв теракта выросло до 133
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#Общество#Происшествия#Омск#Россия#Стрельба#Пропавший#Новости#Погибшие#Теракт#Юлия Истомина#Крокус сити холл#Теракт в «Крокус сити холл»
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