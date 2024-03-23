Свадьба через неделю. Омич потерял невесту во время теракта в «Крокус сити холле»

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Омич Роман Журавлев уже сутки не может дозвониться до своей 22-летней невесты Дарьи Беляевой, которая в момент теракта могла находиться в «Крокус сити холле», об этом сообщает MSK1.RU. Девушка во время поездки должна была встретиться с подругами, а затем пойти на концерт группы «Пикник».
«Она уехала с подругами, на связь не выходит. До сих пор не могу до нее дозвониться. Я всех обзвонил, нигде не могу найти. Они собирались пойти на этот концерт. Поехала на встречу выпускников. Я остался в Омске», — отметил омич.
Последний раз девушка звонила Роману до поездки в «Крокус сити холл». Вечером омич вернулся с работы с завода и лег спать. Проснувшись утром, он увидел много пропущенных звонков от Дарьи. Через неделю у Дарьи и Романа должна была быть свадьба. В настоящий момент девушка не числится ни в одном из списков, опубликованным минздравом.
Также на вчерашнем концерте в «Крокус сити холле» была двоюродная сестра омича — 33-летняя Ирина Окишева. Ее имя, как оказалось, есть в списке погибших.
Обновлено: девушка нашлась, с ней все хорошо. Как сообщила сама Дарья, она не была на концерте в Подмосковье. Из столицы омичка вернулась еще 16 марта. По ее словам, Роман сделал ложное заявление: никакой свадьбы также не запланировано.