В Омске предложили создать схему озеленения города

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
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Updated Сегодня, 10:55
В Омском городском Совете сегодня, 20 марта, прошло очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Один из пунктов повестки касался озеленения. Комитет запросил в администрации данные о разработке и утверждении генеральной схемы благоустройства и озеленения города Омска. Чиновники на это ответили, что схемы нет, но есть генеральный план, в котором освещена в том числе и «зеленая» тема. Собравшиеся пришли к выводу, что этого недостаточно.
— О чем не говорит план? — риторически спросил Илья Бальцер, генеральный директор ИТП «Град». — О том, какое будет озеленение, кто, когда, в какой последовательности и по каким правилам это озеленение осуществляет. Это вопросы следующих документов…
Депутат Алексей Провозин, в свое время инициировавший обращение в мэрию, констатировал, что схема озеленения для города необходима, и поставил вопрос ребром:
— Будем мы разрабатывать схему или нет? — спросил он. — Если не будем, то почему?
Замдиректора депарха и главный архитектор Омска Роман Воробьев на это ответил, что есть определенные подводные камни. Гипотетическую схему нужно будет увязывать с действующими в городе программами благоустройства — в частности, с проектом «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, нужно будет изучать всю инженерную инфраструктуру.
— Действительно есть вечная проблема несогласованности, неувязки разных программ, — констатировал Бальцер (признавший, правда, что в других городах создать схемы озеленения все же удается). — Ключевая проблема сейчас — отсутствие детализированных схем. Не всегда есть понимание конкретного объекта, а если мы говорим об озеленении улично-дорожной сети, то объект вообще отсутствует. Схема озеленения могла бы разделить общие сферы на некие объекты (участки, территории) и заложить правила для каждого из таких объектов.
Таким образом, речь может идти о создании определенной типологии объектов благоустройства, когда изначально будет понимание, что можно сделать в конкретном сквере и на конкретном участке улицы.
Депутаты согласились с тем, что разрабатывать схему озеленения необходимо. Они одобрили новый запрос в депарх — о том, что необходимо для создания специализированной рабочей группы.