В Омске предложили создать схему озеленения города

В Омском городском Совете сегодня, 20 марта, прошло очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Один из пунктов повестки касался озеленения. Комитет запросил в администрации данные о разработке и утверждении генеральной схемы благоустройства и озеленения города Омска. Чиновники на это ответили, что схемы нет, но есть генеральный план, в котором освещена в том числе и «зеленая» тема. Собравшиеся пришли к выводу, что этого недостаточно.