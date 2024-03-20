Стало известно, в каких омских школах откроют больше всего первых классов

Прием заявлений на поступление в 1 класс школы по месту жительства начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Если же дети не проживают на закрепленной территории, срок сдвигается — с 6 июля до 5 сентября (либо до заполнения свободных мест). Всего в этом году омские школы готовятся принять 13 тысяч первоклассников.