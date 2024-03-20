Стало известно, в каких омских школах откроют больше всего первых классов

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Прием заявлений на поступление в 1 класс школы по месту жительства начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Если же дети не проживают на закрепленной территории, срок сдвигается — с 6 июля до 5 сентября (либо до заполнения свободных мест). Всего в этом году омские школы готовятся принять 13 тысяч первоклассников.
В городской администрации напомнили, что единственная причина для отказа зачисления в первый класс — отсутствие в учебном заведении свободных мест. Если ребенка не берут в школу под иным предлогом, стоит обратиться в департамент образования по телефонам: Кировский и Центральный округа — 20-20-03, Советский и Ленинский округа — 20-02-72, Октябрьский округ — 20-20-04.
Перед началом обучения все первоклассники получат из фонда школьной библиотеки прописи, тетради по математике, учебники и учебные пособия, в процессе обучение им полагается бесплатное горячее питание.
Наибольшее количество первых классов откроется в школах, которые расположены в районах с плотной застройкой. Так, например, в образовательных учреждениях № 7, 55, 81, 96, 107 и 142 откроют от 5 до 10 классов.