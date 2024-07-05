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Первоклассник

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2024
В школах Омска для первоклассников осталось меньше 4 тысяч свободных мест
С 1 апреля по 30 июня родители успели подать почти 11 тысяч заявлений на прием в первый класс.
5 июля, 11:11
Для омских первоклассников закупят брендированные рюкзаки за 20 млн рублей
24 мая, 08:20
Изготовители неизвестны. 26 тысяч омских первоклашек получат рюкзаки с канцелярией
3 апреля, 10:04
Стало известно, в каких омских школах откроют больше всего первых классов
20 марта, 13:46
Недетские разборки. В омской школе родители вмешались в конфликт первоклассников
В паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором запечатлен инцидент.
1 февраля, 09:14
2023
Дошли до буквы «Л». Стало известно, в какую школу Омска пойдет больше первоклассников
30 августа 2023, 12:15
Шарики, пряники, мыло. Что предлагают омичам дарить вместо цветов на День знаний
22 августа 2023, 11:07
Нет мест. В Омске 709 детям отказали в школах при зачислении в первый класс
11 июля 2023, 04:48
«Остались без школы». Омичи получили отказ при попытке устроить детей в гимназию №9
Родители просят организовать дополнительные классы. У многих нет возможности устроить детей в школу в другой район.
10 июля 2023, 10:45
До 6 тысяч рублей в месяц. Сколько в Омске стоит подготовить ребенка к школе
28 марта 2023, 08:17
В 2023 году для будущих первоклассников в омских школах подготовили более 15 500 мест
16 марта 2023, 06:34
Как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Омске
15 марта 2023, 07:48
2022
Ребенка бывшей воспитанницы интерната в Омске не приняли в первый класс
Многодетной женщине с трудной жизненной ситуацией отказали в приеме ребенка в школу из-за отсутствия прописки.
8 сентября 2022, 11:11

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