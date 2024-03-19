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Published Сегодня, 06:02

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иллюстрация

Учатся сами. В школы Омска нужны больше 400 учителей, в том числе в начальные классы

19 марта 2024, 06:02
Фото: Город55
иллюстрация

В омские школы требуются больше 400 учителей, в том числе в начальные классы

Проблема с дефицитом кадров также имеется в детских садах, для которых необходимо найти порядка 300 человек.

Стало известно, сколько в Омске не хватает учителей. Список вакансий был обновлен, его представили в местном департаменте образования. По официальной информации на 15 марта, в школы требуется больше 400 педагогов. При этом в «началке» свободно 71 место.

Больше всего юные омичи нуждаются в людях, которые научат их математике — 69 вакансий. Также есть высокая необходимость в учителях русского языка и литературы — 61 вакансия.

Как оказалось, в городские школы требуются преподаватели, знающие английский (51 вакансия), французский и китайский (по две вакансии). Ситуация настолько плачевна, что во многих учебных заведениях готовы принять на работу даже студентов. Разумеется, еще приветствуются специалисты без опыта, но желающие работать с детьми.

Кроме того, в школах ждут учителей истории, физики, географии, технологии, информатики и других предметов. Кстати, остро нуждаются в кадрах и детские сады, где открыт большой список с предложениями. На занятия с малышами требуются 163 воспитателя, 84 помощника и 34 младших воспитателя.

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