Учатся сами. В школы Омска нужны больше 400 учителей, в том числе в начальные классы

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Стало известно, сколько в Омске не хватает учителей. Список вакансий был обновлен, его представили в местном департаменте образования. По официальной информации на 15 марта, в школы требуется больше 400 педагогов. При этом в «началке» свободно 71 место.
Больше всего юные омичи нуждаются в людях, которые научат их математике — 69 вакансий. Также есть высокая необходимость в учителях русского языка и литературы — 61 вакансия.
Как оказалось, в городские школы требуются преподаватели, знающие английский (51 вакансия), французский и китайский (по две вакансии). Ситуация настолько плачевна, что во многих учебных заведениях готовы принять на работу даже студентов. Разумеется, еще приветствуются специалисты без опыта, но желающие работать с детьми.
Кроме того, в школах ждут учителей истории, физики, географии, технологии, информатики и других предметов. Кстати, остро нуждаются в кадрах и детские сады, где открыт большой список с предложениями. На занятия с малышами требуются 163 воспитателя, 84 помощника и 34 младших воспитателя.