Задержаны. Главы Всероссийского общества глухих смошенничали с недвижимостью в Омске

По версии следствия, сообщники продали несколько зданий по заниженной стоимости, что навредило ВОГ на 211 млн рублей. Аферы совершались под видом избавления от непрофильных активов. Есть информация, что были проданы по заниженным ценам объекты ВОГ в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Калининградской области, а также и в Омске.