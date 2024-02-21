Задержаны. Главы Всероссийского общества глухих смошенничали с недвижимостью в Омске

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Стало известно о задержании руководителей Всероссийского общества глухих (ВОГ). Они попали под подозрение, следствие считает, что были похищены активы.
Задержали, в том числе президента ВОГ, члены центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Станислава Иванова, пишет «Коммерсант». Есть данные о махинациях с недвижимостью общества на территории шести регионов.
По версии следствия, сообщники продали несколько зданий по заниженной стоимости, что навредило ВОГ на 211 млн рублей. Аферы совершались под видом избавления от непрофильных активов. Есть информация, что были проданы по заниженным ценам объекты ВОГ в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Калининградской области, а также и в Омске.
Собственно, предшественник Иванова, Валерий Рухледев, тоже связан с незаконной продажей недвижимости, но только в Москве. Экс-президента общества приговорили к семи годам лишения свободы.
У следствия есть вопросы к пяти руководителям ВОГ и еще нескольким бывшим начальникам отделов и сотрудников аппарата. Было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.
Подозреваемых задержали, когда проходило совещание ВОГ по текущим вопросам. Его также посетили главы региональных отделений. Оперативники вывели из зала около 20 человек. Кого-то после допроса отпустили, а некоторых задержали на двое суток. Минимум пятерых руководителей хотят через суд определить меры пресечения.
Ранее Город55 писал об уголовном деле, фигурантами которого стали сотрудники РЭК, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС». Их подозревают в крупном мошенничестве, из-за которого в регионе значительно вырос тариф на обращение с ТКО. Ущерб, по информации следствия, составил больше 158 млн рублей.