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До 20 лет тюрьмы. Омский суд накажет жителя Узбекистана за распространение наркотиков

20 марта 2024, 11:00
Фото: 1MI
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Омский суд накажет жителя Узбекистана за распространение наркотиков

Обвинительное заключение в отношении иностранца утвердила региональная прокуратура.

Региональная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу молодого жителя Узбекистана, он обвиняется по ч. 3 ст. 30, чч. 3-4 ст. 228.1 УК РФ.

Следователи предварительно установили, что в сентябре прошлого года иностранец приехал в Омск, чтобы распространять запрещенные вещества. Обвиняемый получал оптовые партии наркотиков, а после фасовал их и раскладывал по тайникам. Его действия пресекли полицейские, у мужчины изъяли более 25 грамм героина.

Сейчас уголовное дело готовится к передаче в Первомайский районный суд, там его рассмотрят после получения узбекистанцем копии обвинительного заключения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

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