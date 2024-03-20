До 20 лет тюрьмы. Омский суд накажет жителя Узбекистана за распространение наркотиков

Следователи предварительно установили, что в сентябре прошлого года иностранец приехал в Омск, чтобы распространять запрещенные вещества. Обвиняемый получал оптовые партии наркотиков, а после фасовал их и раскладывал по тайникам. Его действия пресекли полицейские, у мужчины изъяли более 25 грамм героина.