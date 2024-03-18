Мороз по коже. Оттепель в Омской области сменится 22-градусным похолоданием

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Синоптики сделали прогноз погоды на грядущую неделю. По их информации, после оттепели жителям Омской области стоит утепляться и готовиться к похолоданию. Минимальная температура воздуха составит -22 градуса.
Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, что в прошедшие выходные воздух прогревался до +6 градусов. Очень теплая погода была в воскресенье, 17 марта, но температурных рекордов не регистрировали.
Жители региона не нужно привыкать пока что к теплу, потому что в ближайшие дни ожидается не только весенняя капель. Зима все же дает о себе знать, хоть и не в полную меру. Антициклон принесет в Омскую область похолодание в середине этой недели.
Погода действительно непостоянна: то ясная, то пасмурная. Осадков при этом не обещают, но чуть позднее вероятность появления снега и дождя многократно повышается, прогнозируют эксперты. Все дело в неустойчивости атмосферы, объясняют они.
Пока что в Омской области температура держится между 0 и +5 градусами. Ночью, с 18 на 19 марта, ожидается -9… -14 градусов, а днем воздух прогреется до -4… +1 градуса.
В среду, 20 марта, ночью термометр покажет -8… -13 градусов. В светлое время суток температура составит 0… -5 градусов. Далее с четверга, 21 марта, резких изменений не обещают, но в каких-то районах возможно понижение ночью до -22 градусов. Днем в целом температурных скачков не должно быть, говорят в Обь-Иртышском УГМС.