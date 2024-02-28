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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:13

У двух светофоров левобережья изменился режим работы

Будьте внимательны. У двух светофоров левобережья изменился режим работы

28 февраля 2024, 09:10
Фото: 1MI

У двух светофоров левобережья изменился режим работы

Изменения коснулись светофорных объектов на улице Машиностроительной и пересечении Дианова и Дергачева,

Об изменениях в режиме работы светофоров рассказали в омском департаменте транспорта.

Так, на пересечении улиц Дианова и Дергачева автомобили теперь могут проезжать на «зеленый» на 3 секунды больше — 38 секунд вместо 35. Увеличение будет действовать в период с 7:00 до 9:00.

Претерпела изменения и работа светофора на улице Машиностроительной. Там, рядом с ТК «Метро», работа светофорного объекта будет меняться в зависимости от времени суток и ситуации на дороге.

Для разгрузки в часы-пик. В Октябрьском округе Омска изменили работу светофоров
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#Омск#Омская область#Светофор#Новости#Дорожное движение#Правила дорожного движения#Светофоры#Анастасия Баянова#Дорожная развязка
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