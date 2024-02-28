Будьте внимательны. У двух светофоров левобережья изменился режим работы

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Об изменениях в режиме работы светофоров рассказали в омском департаменте транспорта.
Так, на пересечении улиц Дианова и Дергачева автомобили теперь могут проезжать на «зеленый» на 3 секунды больше — 38 секунд вместо 35. Увеличение будет действовать в период с 7:00 до 9:00.
Претерпела изменения и работа светофора на улице Машиностроительной. Там, рядом с ТК «Метро», работа светофорного объекта будет меняться в зависимости от времени суток и ситуации на дороге.