Легко провалиться. Омичи сообщили об открытом колодце у остановки в Амуре

Жительница областного центра рассказала, что неприкрытый канализационный люк находится рядом с остановкой «Спецшкола». Опасный объект оказался рядом с пешеходной дорожкой. Пока что он полузакрыт сугробом, однако никакой крышки или же ограждения не стоит на месте. Омичка сообщила, что он расположен в направлении центра из микрорайона Амур-2.