Легко провалиться. Омичи сообщили об открытом колодце у остановки в Амуре

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Стало известно, что в одном из административных округов Омска есть открытый колодец. Очевидцы сняли его на видео и разместили в официальном сообществе Города55.
Жительница областного центра рассказала, что неприкрытый канализационный люк находится рядом с остановкой «Спецшкола». Опасный объект оказался рядом с пешеходной дорожкой. Пока что он полузакрыт сугробом, однако никакой крышки или же ограждения не стоит на месте. Омичка сообщила, что он расположен в направлении центра из микрорайона Амур-2.
Как рассказали Городу55, сетей «ОмскВодоканала» на этом участке нет. Но жители города могут обратиться в компанию и рассказать об открытом люке в случае его обнаружения, отметили в пресс-службе. Также был подан запрос в департамент городского хозяйства Омска. Оперативного комментария получить не удалось.
Обновлено: в мэрии Омска сообщили, что на место выехали специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства, чтобы закрыть люк и обезопасить территорию.