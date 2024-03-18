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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

иллюстрация

Легко провалиться. Омичи сообщили об открытом колодце у остановки в Амуре

18 марта 2024, 08:32
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи рассказали об открытом колодце у остановки в Амурском поселке

Пешеходы взволнованы тем, что на люке нет никакой крышки или же ограждения вокруг него.

Стало известно, что в одном из административных округов Омска есть открытый колодец. Очевидцы сняли его на видео и разместили в официальном сообществе Города55.

Жительница областного центра рассказала, что неприкрытый канализационный люк находится рядом с остановкой «Спецшкола». Опасный объект оказался рядом с пешеходной дорожкой. Пока что он полузакрыт сугробом, однако никакой крышки или же ограждения не стоит на месте. Омичка сообщила, что он расположен в направлении центра из микрорайона Амур-2.

Фото: Город55

Как рассказали Городу55, сетей «ОмскВодоканала» на этом участке нет. Но жители города могут обратиться в компанию и рассказать об открытом люке в случае его обнаружения, отметили в пресс-службе. Также был подан запрос в департамент городского хозяйства Омска. Оперативного комментария получить не удалось.

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Обновлено: в мэрии Омска сообщили, что на место выехали специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства, чтобы закрыть люк и обезопасить территорию.

#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Новости#Остановка#Коммунальная авария#Алина Ясинская#Остановка общественного транспорта
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