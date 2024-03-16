Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Мэр Шелест призвал омичей проголосовать на выборах президента

Мэр Шелест призвал омичей проголосовать на выборах президента

16 марта 2024, 14:22
Фото: Соцсети Сергея Шелеста
Градоначальник уверен, что выборы — мероприятие, в котором каждый гражданин должен принять участие.

Сергей Шелест обратится к омичам во второй день выборов президента России и призвал реализовать свое конституционное право — проголосовать за одного из кандидатов.

«Дорогие омичи, участие в выборах президента России — это долг каждого ответственного гражданина нашей страны. Ведь мы с вами выбираем не просто человека, мы выбираем с вами путь, по которому наша страна будет развиваться ближайшие десятилетия», — считает градоначальник.

Кроме того, Шелест подчеркнул, что Россия сейчас находится на переломном этапе своей истории, поэтому ей нужен волевой и решительный лидер.

«Я призываю всех омичей — придите на избирательные участки и проголосуйте и за себя, и за Россию!» — добавил Шелест.

К 18:00 второго дня голосования избирательные участки посетили более 800 тысяч жителей Омской области, это 55,58% от числа зарегистрированных избирателей. Среди городских округов лидирует Октябрьский, а среди районов области — Крутинский, там явка составила более 80%.

Стало известно, сколько жителей Омской области вчера проголосовали на выборах
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Выборы президента#Мэр#Выборы президента РФ#Новости#Мэр Омска#Анастасия Баянова#Президентские выборы
Подпишитесь
Он пытается. Глава Минобрнауки РФ Фальков приедет в Омск на следующей неделе
Вчера, 11:02
Стало известно, когда омичам стоит ожидать по-настоящему весеннего потепления
Сегодня, 12:20
Столкнулись и загорелись. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек
Сегодня, 10:58
Будет суд. Вахтовик из Омска набросился с кулаками на полицейского в Новом Уренгое
Сегодня, 05:37
Не продержался и года. Жильцы омской новостройки пожаловались на протекающую крышу
Сегодня, 08:54
8 жителей Омской области погибли на производствах в 2023 году
Сегодня, 06:26