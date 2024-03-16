Мэр Шелест призвал омичей проголосовать на выборах президента

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Сергей Шелест обратится к омичам во второй день выборов президента России и призвал реализовать свое конституционное право — проголосовать за одного из кандидатов.
«Дорогие омичи, участие в выборах президента России — это долг каждого ответственного гражданина нашей страны. Ведь мы с вами выбираем не просто человека, мы выбираем с вами путь, по которому наша страна будет развиваться ближайшие десятилетия», — считает градоначальник.
Кроме того, Шелест подчеркнул, что Россия сейчас находится на переломном этапе своей истории, поэтому ей нужен волевой и решительный лидер.
«Я призываю всех омичей — придите на избирательные участки и проголосуйте и за себя, и за Россию!» — добавил Шелест.
К 18:00 второго дня голосования избирательные участки посетили более 800 тысяч жителей Омской области, это 55,58% от числа зарегистрированных избирателей. Среди городских округов лидирует Октябрьский, а среди районов области — Крутинский, там явка составила более 80%.