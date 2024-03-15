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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

иллюстрация

Под контролем. В омский аэропорт закупят устройства для обнаружения следов взрывчатки

15 марта 2024, 12:04
Фото: Город55
иллюстрация

В омский аэропорт закупят устройства для обнаружения следов взрывчатки

До этого в аэровокзал уже завозили подобный аппарат, а сейчас решено приобрести еще два обнаружителя.

В омском аэропорту задались идеей покупки нового специального оборудования. На него готовы потратить 2,9 млн рублей. Аукцион объявлен, поиск поставщика аппаратов начался.

Речь идет о портативных гаджетах, которых будут реагировать на пары и следы взрывчатых веществ. При этом сотрудники безопасности аэровокзала должны иметь возможность управлять ими по Wi-Fi.

При обнаружении какого-либо пара или взрывчатки устройство будет издавать соответствующий звук и демонстрировать это. Но допускается и работа в тихом режиме без оповещений. Поставщик должен найти два обнаружителя, с помощью которых работники аэропорта смогут создавать базу данных и вносить туда информацию о новых взрывчатых веществах.

К слову, ранее в омский аэропорт уже поставляли точно такой же аппарат. Два года назад он обошелся в 1,4 млн рублей. До этого также объявлялась закупка светошумовых ракетниц с патронами.

Охотники оценят. Омский аэропорт закупит светошумовые ракетницы с патронами
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#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Аэропорт#Безопасность#Новости#Закупки#Омский аэропорт#Алина Ясинская
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