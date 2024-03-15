Под контролем. В омский аэропорт закупят устройства для обнаружения следов взрывчатки

При обнаружении какого-либо пара или взрывчатки устройство будет издавать соответствующий звук и демонстрировать это. Но допускается и работа в тихом режиме без оповещений. Поставщик должен найти два обнаружителя, с помощью которых работники аэропорта смогут создавать базу данных и вносить туда информацию о новых взрывчатых веществах.