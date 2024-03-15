Под контролем. В омский аэропорт закупят устройства для обнаружения следов взрывчатки

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В омском аэропорту задались идеей покупки нового специального оборудования. На него готовы потратить 2,9 млн рублей. Аукцион объявлен, поиск поставщика аппаратов начался.
Речь идет о портативных гаджетах, которых будут реагировать на пары и следы взрывчатых веществ. При этом сотрудники безопасности аэровокзала должны иметь возможность управлять ими по Wi-Fi.
При обнаружении какого-либо пара или взрывчатки устройство будет издавать соответствующий звук и демонстрировать это. Но допускается и работа в тихом режиме без оповещений. Поставщик должен найти два обнаружителя, с помощью которых работники аэропорта смогут создавать базу данных и вносить туда информацию о новых взрывчатых веществах.
К слову, ранее в омский аэропорт уже поставляли точно такой же аппарат. Два года назад он обошелся в 1,4 млн рублей. До этого также объявлялась закупка светошумовых ракетниц с патронами.