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Омский губернатор Хоценко навестил участника СВО и его семью

Омский губернатор Хоценко навестил участника СВО и его семью

15 марта 2024, 11:39
Фото: правительство Омской области
Глава региона узнал, что боец и его родственники обеспечены положенными мерами поддержки.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал в гостях у семьи участника спецоперации. Визит был в рамках рабочей поездки в Русско-Полянский район.

Глава региона проведал военнослужащего Романа Юдина, который получил ранение на поле боя. Он лечился в госпитале и приехал в отпуске домой. У жителя Омской области есть жена и дети.

Он служит по контракту в мотострелковом полку. Когда он полностью восстановится и закончится отпуск, Роман вернется к братьям по оружию.

«После реабилитации Роман планирует вернуться к боевым товарищам. А мы всегда будем поддерживать!» — отметил Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области убедился, что семейство Юдиных получает все положенные выплаты и меры социальной поддержки.

Хоценко после встречи с сельчанами поручил обновить спортзал в Кейзесской школе
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Сво#Виталий Хоценко#Алина Ясинская#Участник СВО#Помощь участникам СВО
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