Омский губернатор Хоценко навестил участника СВО и его семью

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал в гостях у семьи участника спецоперации. Визит был в рамках рабочей поездки в Русско-Полянский район.
Глава региона проведал военнослужащего Романа Юдина, который получил ранение на поле боя. Он лечился в госпитале и приехал в отпуске домой. У жителя Омской области есть жена и дети.
Он служит по контракту в мотострелковом полку. Когда он полностью восстановится и закончится отпуск, Роман вернется к братьям по оружию.
«После реабилитации Роман планирует вернуться к боевым товарищам. А мы всегда будем поддерживать!» — отметил Виталий Хоценко.
Губернатор Омской области убедился, что семейство Юдиных получает все положенные выплаты и меры социальной поддержки.