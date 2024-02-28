Хоценко после встречи с сельчанами поручил обновить спортзал в Кейзесской школе

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Губернатор Виталий Хоценко распорядился, чтобы на территории Седельниковского района отремонтировали спортивный зал. Речь идет про Кейзесскую школу. Глава региона узнал о состоянии помещения при общении с жителями села в сентябре.
Они обратились с соответствующей просьбой, и были услышаны. Губернатор поручил выделить деньги на обновление и оснащение спортзала. Виталий Хоценко контролирует, как продвигается дело, и рассказал, что его поручение практически выполнили.
«В Кейзесской школе Седельниковского района завершается ремонт спортивного зала, готовится к установке оборудование. О том, что пространство нуждается в обновлении, рассказали жители на встрече в сентябре, и уже совсем скоро спортзал будет готов встретить ребят. Уверен, детям понравится», — сообщил глава Омской области.
На работы было выделено 3,5 млн рублей. Рабочие в данное время красят стены, а позже натянут волейбольный сетки, поставят баскетбольные кольца, шведскую стенку и другой инвентарь.