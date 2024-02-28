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Published Сегодня, 06:23

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Updated Сегодня, 06:25

Хоценко после встречи с сельчанами поручил обновить спортзал в Кейзесской школе

Хоценко после встречи с сельчанами поручил обновить спортзал в Кейзесской школе

28 февраля 2024, 06:23
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Ремонт практически закончен, нужно поставить спортивный инвентарь.

Губернатор Виталий Хоценко распорядился, чтобы на территории Седельниковского района отремонтировали спортивный зал. Речь идет про Кейзесскую школу. Глава региона узнал о состоянии помещения при общении с жителями села в сентябре.

Они обратились с соответствующей просьбой, и были услышаны. Губернатор поручил выделить деньги на обновление и оснащение спортзала. Виталий Хоценко контролирует, как продвигается дело, и рассказал, что его поручение практически выполнили.

Фото: пресс-служба правительства Омской области
«В Кейзесской школе Седельниковского района завершается ремонт спортивного зала, готовится к установке оборудование. О том, что пространство нуждается в обновлении, рассказали жители на встрече в сентябре, и уже совсем скоро спортзал будет готов встретить ребят. Уверен, детям понравится», — сообщил глава Омской области.

На работы было выделено 3,5 млн рублей. Рабочие в данное время красят стены, а позже натянут волейбольный сетки, поставят баскетбольные кольца, шведскую стенку и другой инвентарь.

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#Общество#Ремонт#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Новости#Ремонт школ#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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