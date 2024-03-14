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Заколол ножницами. Омич заступился за женщину и поплатился за это жизнью

14 марта 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney
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Омич убил знакомого ножницами за попытку защитить женщину

Тело 32-летнего мужчины обнаружили в доме на улице Рождественского.

Вчера, 13 марта, в квартире дома по улице Рождественского сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 32-летнего мужчины. Его грудь и шея были покрыты глубокими колото-резаными ранами.

По этому факту следователи начали проверку. Удалось выяснить, что к преступлению причастен неоднократно судимый 30-летний знакомый убитого. Омича задержали.

Следствие предполагает, что подозреваемый и потерпевший вместе выпивали. Во время посиделок, задержанный ударил свою сожительницу, а погибший мужчина решил заступиться за нее. В результате 32-летний омич начал бить защитника ножницами, от чего тот скончался.

Сейчас проверка по делу продолжается, следователи выясняют все детали произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

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