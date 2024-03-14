Заколол ножницами. Омич заступился за женщину и поплатился за это жизнью

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Вчера, 13 марта, в квартире дома по улице Рождественского сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 32-летнего мужчины. Его грудь и шея были покрыты глубокими колото-резаными ранами.
По этому факту следователи начали проверку. Удалось выяснить, что к преступлению причастен неоднократно судимый 30-летний знакомый убитого. Омича задержали.
Следствие предполагает, что подозреваемый и потерпевший вместе выпивали. Во время посиделок, задержанный ударил свою сожительницу, а погибший мужчина решил заступиться за нее. В результате 32-летний омич начал бить защитника ножницами, от чего тот скончался.
Сейчас проверка по делу продолжается, следователи выясняют все детали произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.