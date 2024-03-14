Заколол ножницами. Омич заступился за женщину и поплатился за это жизнью

Следствие предполагает, что подозреваемый и потерпевший вместе выпивали. Во время посиделок, задержанный ударил свою сожительницу, а погибший мужчина решил заступиться за нее. В результате 32-летний омич начал бить защитника ножницами, от чего тот скончался.