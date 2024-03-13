В администрации Ленинского округа Омска рассказали, как готовят участки к выборам

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В администрации Ленинского округа Омска рассказали, как проходит подготовка избирательных участков к комиссионной приемке. Всего в округе сформировано 55 избирательных площадок с двумя и более избирательными участками. Большая часть из них находится в зданиях школ. Временные избирательные комиссии будут доступны в медсанчасти № 4, в здании железнодорожного вокзала и в клинической больнице «РЖД-Медицина».
«Наш участок находится на финальной стадии подготовки, завтра к нам приедет комиссия, которая проверит готовность территории по ключевым параметрам. На предстоящих президентских выборах для удобства избирателей предусмотрено три дня голосования. Все участковые избирательные комиссии будут открыты для голосования с 8 утра до 8 вечера», — рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 100 Наталья Щербакова.
Она также отметила, что каждая деталь в подготовке к такому мероприятию имеет вес, начиная от оборудования мест для выдачи бюллетеней до оформления подходов к участку, указателей, информационного стенда.
«В Омске в процессе выборов будет задействован 461 избирательный участок, из них 79 постоянных избирательных участков находится в нашем округе. В дни голосования главным является выборный процесс и комфорт избирателей. Кроме того, для омичей есть возможность посетить пункты для голосования за объекты благоустройства — выбрать территорию, которая будет благоустроена в следующем году в рамках нацпроекта. В Ленинском округе это два сквера — имени Серова и имени Гуртьева», — рассказал управляющий делами администрации Егор Масан.
Помимо голосования, на избирательных участках будут проходить культурно-массовые мероприятия, также предусмотрена выездная концертная программа, организованная коллективом городского дворца культуры и искусств имени Красной Гвардии.
Особое внимание организаторы уделяют безопасности. Во время выборов на всех избирательных участках будут дежурить сотрудники полиции и дружинники. Уже проверены на исправность рамки металлодетекторов, пожарная сигнализация и проведен инструктаж персонала.
Чтобы омичи смогли беспрепятственно добраться до нужного участка, проходы к ним ежедневно обследуются. Если же проход оказался в неблагоприятном состоянии, стоит обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства округа по телефону 41-64-29.