Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

В администрации Ленинского округа Омска рассказали, как готовят участки к выборам

В администрации Ленинского округа Омска рассказали, как готовят участки к выборам

13 марта 2024, 11:36
Фото: Сергей Сапоцкий
На территории Ленинского округа Омска откроется 82 избирательных участка.

В администрации Ленинского округа Омска рассказали, как проходит подготовка избирательных участков к комиссионной приемке. Всего в округе сформировано 55 избирательных площадок с двумя и более избирательными участками. Большая часть из них находится в зданиях школ. Временные избирательные комиссии будут доступны в медсанчасти № 4, в здании железнодорожного вокзала и в клинической больнице «РЖД-Медицина».

«Наш участок находится на финальной стадии подготовки, завтра к нам приедет комиссия, которая проверит готовность территории по ключевым параметрам. На предстоящих президентских выборах для удобства избирателей предусмотрено три дня голосования. Все участковые избирательные комиссии будут открыты для голосования с 8 утра до 8 вечера», — рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 100 Наталья Щербакова.

Она также отметила, что каждая деталь в подготовке к такому мероприятию имеет вес, начиная от оборудования мест для выдачи бюллетеней до оформления подходов к участку, указателей, информационного стенда.

«В Омске в процессе выборов будет задействован 461 избирательный участок, из них 79 постоянных избирательных участков находится в нашем округе. В дни голосования главным является выборный процесс и комфорт избирателей. Кроме того, для омичей есть возможность посетить пункты для голосования за объекты благоустройства — выбрать территорию, которая будет благоустроена в следующем году в рамках нацпроекта. В Ленинском округе это два сквера — имени Серова и имени Гуртьева», — рассказал управляющий делами администрации Егор Масан.

Помимо голосования, на избирательных участках будут проходить культурно-массовые мероприятия, также предусмотрена выездная концертная программа, организованная коллективом городского дворца культуры и искусств имени Красной Гвардии.

Особое внимание организаторы уделяют безопасности. Во время выборов на всех избирательных участках будут дежурить сотрудники полиции и дружинники. Уже проверены на исправность рамки металлодетекторов, пожарная сигнализация и проведен инструктаж персонала.

Чтобы омичи смогли беспрепятственно добраться до нужного участка, проходы к ним ежедневно обследуются. Если же проход оказался в неблагоприятном состоянии, стоит обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства округа по телефону 41-64-29.

В России начинает действовать запрет на публикацию опросов и прогнозов к выборам
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Выборы президента#Новости#Избирком#Анастасия Баянова#Избирательные участки#Президентские выборы
Подпишитесь
Лакомое место. Омичи переживают, что их дом на Кемеровской снесут ради застройки
Сегодня, 05:18
Шокирующие цифры: в Омской области водители массово сбивают пешеходов
Сегодня, 02:58
Два района на карантине. Омичей предупредили о нашествии опасных насекомых
Сегодня, 03:47
В Омске представили семь проектов аэропорта «Федоровка». Показываем, как они выглядят
Сегодня, 07:45
Отменили в последний момент. Рабочая поездка Валерия Фалькова в Омск опять сорвалась
Сегодня, 05:06
Бывшие ученики азовской школы заступились за педагога, который избил ребенка на уроке
Сегодня, 10:07