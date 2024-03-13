В администрации Ленинского округа Омска рассказали, как готовят участки к выборам

В администрации Ленинского округа Омска рассказали, как проходит подготовка избирательных участков к комиссионной приемке. Всего в округе сформировано 55 избирательных площадок с двумя и более избирательными участками. Большая часть из них находится в зданиях школ. Временные избирательные комиссии будут доступны в медсанчасти № 4, в здании железнодорожного вокзала и в клинической больнице «РЖД-Медицина».