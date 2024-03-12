Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Иллюстрация

Возле омских школ планируют сделать проекционные переходы за 166 млн рублей

12 марта 2024, 08:39
Фото: 1MI
Иллюстрация
Управление дорожного хозяйства в настоящее время ищет подрядчика, который займется установкой необходимого оборудования. Разметка должна появиться вблизи двухсот учебных заведений.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило о поиске подрядчика для установки оборудования для проецирования дорожной разметки у омских школ. Начальная цена контракта составляет более 166 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 19 марта.

Согласно документам на сайте госзакупок, проекционная разметка должна появиться вблизи двухсот образовательных учреждение. В списке помимо средних школ, лицеев и гимназий, значатся адаптивные школы, многопрофильный центр развития одаренности и школа Видергебурт.

Переходы нужно будет оборудовать до 20 августа. Также подрядчику предстоит установить ограждения, светофоры, нанести обычную дорожную разметку.

«Гарантийный срок устанавливается на все конструктивные элементы и работы выполненные подрядчиком и составляет: на горизонтальную разметку пластичными материалами — 1 год; на ограждения — 5 лет; на светофорный объект — 6 лет; на проекционное оборудование — 3 года», — говорится в документах.

Проекционная разметка является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. Во время снега, дождя, грязи ее видно с расстояния более 150 метров.

Омичи рассказали о новом светофоре, создающем километровые пробки
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Подрядчик#Госзакупки#Школы#Светофоры#Евгений Игишев#Оборудование#Дорожная разметка#Ограждения
Подпишитесь
Дефицит транспорта и парковок. Чем обернется для Омска открытие нового корпуса ОмГУ
Сегодня, 06:20
Заброшена много лет. В Омске за 12,7 млн продают двухэтажную школу на улице Свободы
Сегодня, 04:04
Срочно. На этом все. Мэр Называевска отделался штрафом за страшный пожар с погорельцами
Сегодня, 09:43
Переплываем лужи. Омичей ждет сильнейшее потепление до +2 градусов на выходных
Сегодня, 07:02
Омское УФСИН возглавил экс-начальник «Черного дельфина»
Сегодня, 08:13
Увольняется. Омский следком поехал в школу, где учитель избил ребенка во время урока
Сегодня, 07:28