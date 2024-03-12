Возле омских школ планируют сделать проекционные переходы за 166 млн рублей

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило о поиске подрядчика для установки оборудования для проецирования дорожной разметки у омских школ. Начальная цена контракта составляет более 166 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 19 марта.
Согласно документам на сайте госзакупок, проекционная разметка должна появиться вблизи двухсот образовательных учреждение. В списке помимо средних школ, лицеев и гимназий, значатся адаптивные школы, многопрофильный центр развития одаренности и школа Видергебурт.
Переходы нужно будет оборудовать до 20 августа. Также подрядчику предстоит установить ограждения, светофоры, нанести обычную дорожную разметку.
«Гарантийный срок устанавливается на все конструктивные элементы и работы выполненные подрядчиком и составляет: на горизонтальную разметку пластичными материалами — 1 год; на ограждения — 5 лет; на светофорный объект — 6 лет; на проекционное оборудование — 3 года», — говорится в документах.
Проекционная разметка является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. Во время снега, дождя, грязи ее видно с расстояния более 150 метров.