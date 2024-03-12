Возле омских школ планируют сделать проекционные переходы за 166 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило о поиске подрядчика для установки оборудования для проецирования дорожной разметки у омских школ. Начальная цена контракта составляет более 166 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 19 марта.