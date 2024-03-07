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Первого заместителя Хоценко назначили главным по интеллектуальной собственности

В Омске назначили главного по научно-технологическому развитию

7 марта 2024, 12:51
Фото: 1MI

Первого заместителя Хоценко назначили главным по интеллектуальной собственности

Новые обязанности появились у Рустама Мингазова.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал сегодня, 7 марта, распоряжение «Об определении должностного лица, ответственного за вопросы научно-технологического развития и интеллектуальной собственности» в регионе. Этим лицом стал Рустам Мингазов, первый заместитель председателя регионального правительства.

В документе отмечается, что речь идет о выполнении постановления Совета Федерации, касающегося «достижения технологического суверенитета» России.

Напомним: Рустам Мингазов получил должность в правительстве Омской области в ноябре 2023 года. До этого он работал вместе с Виталием Хоценко в правительстве Ставропольского края и в федеральном Минпроме, был его первым заместителем в правительстве ДНР. Мингазов является одним из двух первых заместителей Хоценко наряду с Дмитрием Ушаковым.

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#Омск#Правительство Омской области#Новости#Николай Эйхвальд#Рустам Мингазов
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