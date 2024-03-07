В Омске назначили главного по научно-технологическому развитию

Напомним: Рустам Мингазов получил должность в правительстве Омской области в ноябре 2023 года. До этого он работал вместе с Виталием Хоценко в правительстве Ставропольского края и в федеральном Минпроме, был его первым заместителем в правительстве ДНР. Мингазов является одним из двух первых заместителей Хоценко наряду с Дмитрием Ушаковым.