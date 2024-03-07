В Омске назначили главного по научно-технологическому развитию

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал сегодня, 7 марта, распоряжение «Об определении должностного лица, ответственного за вопросы научно-технологического развития и интеллектуальной собственности» в регионе. Этим лицом стал Рустам Мингазов, первый заместитель председателя регионального правительства.
В документе отмечается, что речь идет о выполнении постановления Совета Федерации, касающегося «достижения технологического суверенитета» России.
Напомним: Рустам Мингазов получил должность в правительстве Омской области в ноябре 2023 года. До этого он работал вместе с Виталием Хоценко в правительстве Ставропольского края и в федеральном Минпроме, был его первым заместителем в правительстве ДНР. Мингазов является одним из двух первых заместителей Хоценко наряду с Дмитрием Ушаковым.