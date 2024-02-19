Первого заместителя Хоценко рекомендовали в совет директоров омского аэропорта

Кроме того, в совете появятся 2 новых члена. Это заместитель министра экономики Константин Чуловский (он заменит ушедшую на пенсию с аналогичной должности Ирину Баранову) и еще один первый заместитель председателя областного правительства Рустам Мингазов, получивший работу в Омске в ноябре 2023 года. Не будет переизбрана Светлана Овчаренко, бывший руководитель департамента правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения минимущества.