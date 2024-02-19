Первого заместителя Хоценко рекомендовали в совет директоров омского аэропорта

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Состав совета директоров омского аэропорта имени Карбышева в ближайшее время должен измениться. Из официального сообщения за подписью директора предприятия Олега Селиверстова следует, что акционерам на ближайшем годовом собрании предложат выбрать новых членов совета.
В списке 9 имен, и все это представители региональных властей. 7 из них уже сейчас заседают в совете директоров. В частности, в сообщении упоминаются первый заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ушаков, министр транспорта Динар Курманов, его заместитель Дмитрий Пестряков, первый заместитель министра финансов Юрий Наделяев, первый заместитель министра имущественных отношений Омской области Александр Матненко, сотрудница минстроя Светлана Бактызина и депутат Законодательного собрания Омской области Антон Берендеев.
Кроме того, в совете появятся 2 новых члена. Это заместитель министра экономики Константин Чуловский (он заменит ушедшую на пенсию с аналогичной должности Ирину Баранову) и еще один первый заместитель председателя областного правительства Рустам Мингазов, получивший работу в Омске в ноябре 2023 года. Не будет переизбрана Светлана Овчаренко, бывший руководитель департамента правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения минимущества.
Напомним: Рустам Мингазов работал вместе с Виталием Хоценко в правительстве Ставропольского края и в федеральном Минпроме, был его первым заместителем в правительстве ДНР. Основным учредителем ОАО «Омский аэропорт» является министерство имущественных отношений Омской области, а значит, с выборами членов совета директоров не связана никакая интрига. Таким образом, в руководящем органе аэропорта скоро будут заседать оба первых заместителя Виталия Хоценко.