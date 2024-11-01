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Рустам Мингазов

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Ноябрь
В Омской области переназначили начальников ГЖИ и Главного управления ветеринарии
1 ноября, 02:13
Июль
Еще дороже. В правительстве Омской области предложили увеличить тариф на коммуналку
23 июля, 05:19
Июнь
Стали известны самые влиятельные жители Омской области-2024
3 июня, 06:10
Март
В Омске назначили главного по научно-технологическому развитию
7 марта, 12:51
Февраль
Первого заместителя Хоценко рекомендовали в совет директоров омского аэропорта
19 февраля, 09:56
Декабрь 2023
В омском Заксобрании назначили постоянных представителей губернатора
1 декабря 2023, 03:59
Ноябрь 2023
Одного из советников Виталия Хоценко прочат в первые заместители
Рустам Мингазов был замом нынешнего главы региона во время его работы в ДНР.
20 ноября 2023, 06:15

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