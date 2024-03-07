Шел прямо посередине. Ночью в Омской области иномарка задавила мужчину

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Этой ночью, 7 марта, в Омском районе случилось смертельное ДТП. Региональной Госавтоинспекции стало известно об этом где-то в 02:40. Подробностями поделились в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.
Говорят, что одним из участников аварии стал мужчина 1994 года рождения. Он ехал на Hyundai Solaris к селу Пушкино. В районе 1 километра он сбил пешехода. Тот шел прямо посередине дороги также в сторону населенного пункта.
Это был мужчина 1987 года рождения. Смерть наступила в больнице от полученных травм под колесами иномарки.