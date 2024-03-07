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В Омской области мужчина оказался под колесами иномарки и умер в больнице

Шел прямо посередине. Ночью в Омской области иномарка задавила мужчину

7 марта 2024, 12:10
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области мужчина оказался под колесами иномарки и умер в больнице

Пешеход шел не по обочине, а посередине дороги в направлении одного и сел.

Этой ночью, 7 марта, в Омском районе случилось смертельное ДТП. Региональной Госавтоинспекции стало известно об этом где-то в 02:40. Подробностями поделились в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.

Говорят, что одним из участников аварии стал мужчина 1994 года рождения. Он ехал на Hyundai Solaris к селу Пушкино. В районе 1 километра он сбил пешехода. Тот шел прямо посередине дороги также в сторону населенного пункта.

Это был мужчина 1987 года рождения. Смерть наступила в больнице от полученных травм под колесами иномарки.

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#Происшествия#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Новости#Смертельная авария#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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