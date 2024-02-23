Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

иллюстрация

Влетели друг в друга. Опубликовано видео с жесткой аварией на Иртышской набережной

23 февраля 2024, 07:52
Фото: Город55
иллюстрация

Опубликовано страшное видео с вечерней аварией на Иртышской набережной в Омске

На записи хорошо запечатлено мгновенье, как сталкиваются машины.

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, в центре Омска произошла авария с пострадавшим. Две легковушки столкнулись на Иртышской набережной, а сегодня в сеть было опубликовано видео с моментом ДТП.

Столкновение случилось у дома № 43. За рулем одного авто был 45-летний мужчина, другого — 24-летний парень. Первый на Datsun пытался повернуть налево, но не пропустил молодого человека на ВАЗ-21099, рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции.

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск»

На видео четко заметно, как одна из машин буквально влетает в другую, образовывая над собой серое облако. Пешеходы, которые шли рядом, начали убегать, это было неожиданно.

Водитель отечественной машины получил травмы, так что ему понадобилась помощь медиков. Все произошло в вечерний час пик, когда в городе были десятибалльные пробки.

Понадобилась помощь. В вечерний час-пик на Иртышской набережной случилось жуткое ДТП
Узнать подробнее
#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Авария#Новости#Авария с пострадавшими#Алина Ясинская
Подпишитесь
Начинаем ждать коллапса: на омской ТЭЦ-5 во время морозов снова вышел из строя котел
Вчера, 05:24
До 250 тысяч. В Омске увеличили единовременные выплаты для мобилизованных
Вчера, 08:50
Мешают проводам. На четырех омских улицах одобрили обрезку почти 450 деревьев
Вчера, 04:52
Новая коробка. На омском Левобережье построят очередной склад
Сегодня, 05:35
Упустили победу. «Авангард» не смог обыграть «Ладу», ведя в счете 2:0
Вчера, 18:13
Шел домой по сугробам. Ночью в Омской области чуть не замерз потерявшийся вахтовик
Сегодня, 05:10