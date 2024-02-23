Влетели друг в друга. Опубликовано видео с жесткой аварией на Иртышской набережной

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, в центре Омска произошла авария с пострадавшим. Две легковушки столкнулись на Иртышской набережной, а сегодня в сеть было опубликовано видео с моментом ДТП.
Столкновение случилось у дома № 43. За рулем одного авто был 45-летний мужчина, другого — 24-летний парень. Первый на Datsun пытался повернуть налево, но не пропустил молодого человека на ВАЗ-21099, рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции.
На видео четко заметно, как одна из машин буквально влетает в другую, образовывая над собой серое облако. Пешеходы, которые шли рядом, начали убегать, это было неожиданно.
Водитель отечественной машины получил травмы, так что ему понадобилась помощь медиков. Все произошло в вечерний час пик, когда в городе были десятибалльные пробки.