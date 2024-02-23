Влетели друг в друга. Опубликовано видео с жесткой аварией на Иртышской набережной

Столкновение случилось у дома № 43. За рулем одного авто был 45-летний мужчина, другого — 24-летний парень. Первый на Datsun пытался повернуть налево, но не пропустил молодого человека на ВАЗ-21099, рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции.