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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

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Паназия, блины и чай. В бывшем здании Сбербанка на Водниках откроют мини-фудкорт

7 марта 2024, 03:23
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В бывшем здании Сбербанка на омских Водниках откроют фудкорт с блинами и чаем

Сейчас в помещениях идет ремонт, открытие по планам состоится в мае.

В здании Сбербанка на Красном пути, на остановке «Городок Водников» решили открыть мини-фудкорт с тремя заведениями. Как сообщает паблик «Омский путеводитель», здесь поселятся «Рамен с уткой», «Блин Клинтон» и Rocket tea. В настоящий момент в помещениях идет ремонт, открытие фудкорта запланировано на май.

Фото: Скриншот «Омск путеводитель»

Напомним, что семиэтажное здание Сбербанка у «Зеленого острова» продали с пятой попытки в июне 2022-го. За 141,4 млн рублей его вместе с земельным участком площадью 6565 кв. м выкупила предпринимательница из Омска Ксения Лямцева. С прошлого года в здании, кстати, работает кофейня Skuratov.

В сентябре 2023 года рядом со зданием на Красном пути предприниматели, владеющие или арендующие помещения в близлежащем офисном центре, за свой счет обустраивали парковку.

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#Общество#Бизнес#Ремонт#Омск#Предприниматель#Новости#Кафе#Открытие#Юлия Истомина#Блины#Фудкорты
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