Паназия, блины и чай. В бывшем здании Сбербанка на Водниках откроют мини-фудкорт

Напомним, что семиэтажное здание Сбербанка у «Зеленого острова» продали с пятой попытки в июне 2022-го. За 141,4 млн рублей его вместе с земельным участком площадью 6565 кв. м выкупила предпринимательница из Омска Ксения Лямцева. С прошлого года в здании, кстати, работает кофейня Skuratov.