Паназия, блины и чай. В бывшем здании Сбербанка на Водниках откроют мини-фудкорт

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
В здании Сбербанка на Красном пути, на остановке «Городок Водников» решили открыть мини-фудкорт с тремя заведениями. Как сообщает паблик «Омский путеводитель», здесь поселятся «Рамен с уткой», «Блин Клинтон» и Rocket tea. В настоящий момент в помещениях идет ремонт, открытие фудкорта запланировано на май.
Напомним, что семиэтажное здание Сбербанка у «Зеленого острова» продали с пятой попытки в июне 2022-го. За 141,4 млн рублей его вместе с земельным участком площадью 6565 кв. м выкупила предпринимательница из Омска Ксения Лямцева. С прошлого года в здании, кстати, работает кофейня Skuratov.
В сентябре 2023 года рядом со зданием на Красном пути предприниматели, владеющие или арендующие помещения в близлежащем офисном центре, за свой счет обустраивали парковку.