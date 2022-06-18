Получилось. С пятой попытки в Омске продали здание Сбербанка у «Зеленого острова»

За эти деньги в рамках контракта предпринимательница получит здание площадью 5 092 кв. м и земельный участок площадью 6 565 кв. м по адресу Красный Путь, 111 — у входа на «Зеленый остров». По условиям контракта, часть площадей предпринимательница обязана сдать в долгосрочную аренду самому Сбербанку, а до 2024 года нельзя разрывать договор аренды с ООО «Вкусная еда».