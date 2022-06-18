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Получилось. С пятой попытки в Омске продали здание Сбербанка у «Зеленого острова»

Получилось. С пятой попытки в Омске продали здание Сбербанка у «Зеленого острова»

18 июня, 16:08
Фото: www.avito.ru

В Омске продали здание Сбербанка у «Зеленого острова»

Здание продали за 141 339 000 рублей.

Аукцион состоялся на прошлой неделе, его результаты появились на площадке «Сбербанк-АСТ». На здание претендовали две компании: новосибирское ООО «Химпромсервис», столичный ООО ОПК «Сибэкохим». Также на торги заявились два индивидуальных предпринимателя: Артур Карапетян и Ксения Лямцева.

Контракт в итоге заключили с последней участницей. Она предложила за лот наибольшую цену — 141 339 000 рублей. Это на 47 млн меньше начальной цены.

За эти деньги в рамках контракта предпринимательница получит здание площадью 5 092 кв. м и земельный участок площадью 6 565 кв. м по адресу Красный Путь, 111 — у входа на «Зеленый остров». По условиям контракта, часть площадей предпринимательница обязана сдать в долгосрочную аренду самому Сбербанку, а до 2024 года нельзя разрывать договор аренды с ООО «Вкусная еда».

Согласно открытым данным, ИП Лямцева занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, а также его продажей и предоставлением посреднических услуг. Юрлицо действует около полугода — оно было зарегистрировано в ноябре 2021 года взамен аналогичного, которое было ликвидировано сразу после создания в сентябре того же года.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Недвижимость#Продажа
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