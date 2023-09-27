Снова парковка? Омичей заинтересовали экскаваторы у здания Сбербанка на Водниках

Напомним, что здание Сбербанка у «Зеленого острова» продали в июне прошлого года. Покупателя удалось найти только с пятой попытки. За 141,4 млн рублей семиэтажное здание и земельный участок площадью 6565 кв. м купила предпринимательница из Омска Ксения Лямцева. По условиям контракта, часть площадей омичка обязана сдать в долгосрочную аренду самому Сбербанку, а до 2024 года нельзя разрывать договор аренды с ООО «Вкусная еда».