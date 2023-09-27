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Снова парковка? Омичей заинтересовали экскаваторы у здания Сбербанка на Водниках

27 сентября 2023, 04:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичей заинтересовали земляные работы рядом со зданием Сбербанка на Водниках

На огороженной территории работает строительная техника.

Во вторник, 26 сентября, омичи заметили работающую строительную технику возле здания Сбербанка у «Зеленого острова». Читатели Города55 поинтересовались, что же там собираются делать.

«Как всегда за счет пешеходов парковку строят?», — спросил омич, поделившийся фотографиями происходящего на остановке Городок Водников.
Фото: Предоставлено Городу55

Опасения омичей подтвердились. В администрации Омска Городу55 сообщили, что на данном участке оборудуют парковку общего пользования. С такой инициативой выступили предприниматели, владеющие или арендующие помещения в близлежащем офисном центре. Работы финансируются частной компанией.

«Работы по проекту, согласованному комиссией по парковкам администрации города, ведет подрядная организация. Срок завершения — до конца октября», — уточнили в городской администрации.

Напомним, что здание Сбербанка у «Зеленого острова» продали в июне прошлого года. Покупателя удалось найти только с пятой попытки. За 141,4 млн рублей семиэтажное здание и земельный участок площадью 6565 кв. м купила предпринимательница из Омска Ксения Лямцева. По условиям контракта, часть площадей омичка обязана сдать в долгосрочную аренду самому Сбербанку, а до 2024 года нельзя разрывать договор аренды с ООО «Вкусная еда».

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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Парковка#Техника#Новости#Остановка#Юлия Истомина#Парк Зеленый остров
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