Омичам напомнили о социальной акции по выигрышу квартир и денег

Заполнение купона у представителя организатора в первый день акции увеличивает шансы выиграть, поскольку определять победителей будут три раза в день все дни «Выбирай Россию». К слову, получив купон, вам нужно на обратной стороне оставить свои ФИО и номер телефона, а также добавить подпись.