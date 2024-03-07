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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

иллюстрация

Омичам напомнили о социальной акции по выигрышу квартир и денег

7 марта 2024, 08:28
Фото: Город55
иллюстрация
Испытать удачу можно будет со следующих выходных.

В Омской области через неделю начинает действовать социальная акция «Выбирай Россию». 15, 16 и 17 марта у жителей Омской области есть возможность получить: квартиру, машину, 1 млн рублей, а также другие подарки.

Купоны будут выдавать 15, 16 и 17 марта в помещениях, где располагаются избирательные участки. Их уже привезли в муниципальные районы региона и городские округа Омска.

В прямом эфире 12 канала определят победителей. Для этого будут использовать генератор случайных чисел. Информацию о тех, кто выиграет, также продублируют на сайте организаторов акции и на сайте телеканала.

Заполнение купона у представителя организатора в первый день акции увеличивает шансы выиграть, поскольку определять победителей будут три раза в день все дни «Выбирай Россию». К слову, получив купон, вам нужно на обратной стороне оставить свои ФИО и номер телефона, а также добавить подпись.

Каждый день среди участников социальной акции будут разыгрывать 121 приз по 100 тыс рублей. Предполагается по три приза на каждый муниципальный район Омской области и 25 призов на город Омск. Также организаторы подготовили супер-подарки, в том числе квартиры, машины и 1 млн рублей.

Акция проводится в рамках социального проекта «Россия — моя страна» с 22 января по 19 апреля и регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробнее можно узнать на сайте.

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#Общество#Омск#Омская область#Выборы президента#Новости#Алина Ясинская#Социальная акция
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