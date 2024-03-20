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Социальная акция

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Март
Победителям социальной акции «Выбирай Россию» вручили автомобили
Сегодня, 20 марта, все победители собрались в одном из автосалонов.
20 марта, 14:40
В Омске социальная акция «Выбирай Россию» стартует уже в эту пятницу
14 марта, 08:48
Организаторы поделились новыми подробностями социальной акции «Выбирай Россию»
О деталях проведения акции рассказали представитель организатора, член Общественной палаты Омской области Артем Коншу и ведущая 12 канала Юлия Ковыршина.
11 марта, 11:14
Омичам напомнили о социальной акции по выигрышу квартир и денег
Испытать удачу можно будет со следующих выходных.
7 марта, 08:28
Февраль
Названы топ-5 самых популярных вопросов омичей о социальной акции «Выбирай Россию»
Организаторы акции ответили на самые популярные вопросы.
29 февраля, 05:12
От квартир до миллионов. В Омской области пройдет социальная акция
Победителей будут выбирать в прямом эфире регионального телеканала.
22 февраля, 11:34
В Омске пройдет социальная акция с квартирами и машинами
Акция состоится в рамках социального проекта «Россия — моя страна».
15 февраля, 08:50
Сентябрь 2023
Юрий Новиков: «К акции „Решают люди“ может быть только позитивное отношение»
Доктор медицинских наук назвал три важные составляющие социальной акции «Решают люди».
5 сентября 2023, 15:08

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