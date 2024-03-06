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Сергей Головачев

Свинокомплекс самого бедного омского депутата Головачева официально ликвидировали

6 марта 2024, 04:30
Фото: Город55
Сергей Головачев

Свинокомплекс экс-депутата Сергея Головачева ликвидировали из-за банкротства

«Ударный» исключен из госреестра вследствие банкротства.

Общество с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс Ударный», прописанное в Горьковском районе Омской области, официально прекратило свое существование. Эта компания еще в 2018 году была признана банкротом из-за требований ПАО «Пермская энергосбытовая компания», а теперь суд постановил прекратить процедуру конкурсного производства.

— Статус компании: Недействующая, Ликвидировано вследствие банкротства (ЕГРЮЛ, 04.03.2024), — говорится в официальном сообщении.

Свинокомплекс был частью группы компаний «Синергия», основанной Сергеем Головачевым. Этот бизнесмен, заседавший в Законодательном собрании Омской области, учредитель агрокомплексов «Заря» и имени Романенко, владелец ряда других бизнес-активов, вложился когда-то в разведение свиней в Пермском крае, но потерпел фиаско. Он был признан банкротом как физлицо в 2020 году и с этого момента являлся, по официальным данным, самым бедным депутатом регионального парламента.

Напомним: общие долги Головачева превышают 1 млрд рублей. Год назад двое подростков по заказу неизвестного подожгли принадлежащий бизнесмену Range Rover.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Сергей Головачев#Ликвидация фирм#Свиноводство
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