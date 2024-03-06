Свинокомплекс самого бедного омского депутата Головачева официально ликвидировали

Свинокомплекс был частью группы компаний «Синергия», основанной Сергеем Головачевым. Этот бизнесмен, заседавший в Законодательном собрании Омской области, учредитель агрокомплексов «Заря» и имени Романенко, владелец ряда других бизнес-активов, вложился когда-то в разведение свиней в Пермском крае, но потерпел фиаско. Он был признан банкротом как физлицо в 2020 году и с этого момента являлся, по официальным данным, самым бедным депутатом регионального парламента.