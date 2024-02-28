Еще одну фирму самого бедного омского депутата начала банкротить налоговая

«Агроактивы» специализируются на «деятельности по складированию и хранению». Их единственный учредитель с момента регистрации фирмы в 2019 году — Светлана Головачева, а директор — Сергей Головачев. Это бывший депутат Законодательного собрания Омской области, в прошлом учредитель агрокомплексов «Ударный», «Заря», имени Романенко, ООО «Группа Синергия» и ряда других бизнес-активов. Головачев был признан банкротом как физлицо в 2020 году и с этого момента являлся самым бедным депутатом Заксобрания.