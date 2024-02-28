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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Сергей Головачев

Еще одну фирму самого бедного омского депутата начала банкротить налоговая

28 февраля 2024, 11:01
Фото: Город55
Сергей Головачев

Налоговики начали банкротить еще одну компанию омского экс-депутата Головачева

Несостоятельным должником могут быть признаны «Агроактивы».

Над обществом с ограниченной ответственностью «Агроактивы», зарегистрированном в Омске на 28-й Северной, нависла угроза банкротства. Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании этой фирмы несостоятельным должником.

«Агроактивы» специализируются на «деятельности по складированию и хранению». Их единственный учредитель с момента регистрации фирмы в 2019 году — Светлана Головачева, а директор — Сергей Головачев. Это бывший депутат Законодательного собрания Омской области, в прошлом учредитель агрокомплексов «Ударный», «Заря», имени Романенко, ООО «Группа Синергия» и ряда других бизнес-активов. Головачев был признан банкротом как физлицо в 2020 году и с этого момента являлся самым бедным депутатом Заксобрания.

Напомним: общие долги Головачева превышают 1 млрд рублей. Год назад двое подростков по заказу неизвестного подожгли принадлежащий бизнесмену Range Rover.

#Бизнес#Банкротство#Новости#Николай Эйхвальд#Сергей Головачев
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