Бенефициара омской группы компаний «Синергия» привлекли к ответственности на 1,4 млрд

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Арбитражный суд Пермского края определил размеры субсидиарной ответственности топ-менеджеров омской «Синергии» по долгам омского ООО «Свинокомплекс Пермский», арендовавшего с 2015 года имущество компании «Пермский свинокомплекс». Ранее суд признал, что их действия повлекли за собой банкротство предприятия, сообщает издание ProPerm.
Омская группа компаний «Синергия» Сергея Головачева с 2015 по 2017 год управляла имуществом АО «Пермский свинокомплекс». За два года ведения бизнеса арендатор имущества стал банкротом, а еще через несколько лет и само региональное агропредприятие.
Размер субсидиарной ответственности бенефициара группы «Синергия» экс-депутата Заксобрания Омской области Сергея Головачева в результате составил более 1,4 млрд рублей. В долг Головачева входит 707 млн рублей долгов компании, включенных в реестр требований кредиторов, 713 млн рублей долгов по текущим платежам и 10,5 млн рублей — требование «Пермской энергосбытовой компании», заявленное после закрытия реестра требований кредиторов.
Напомним, что несколько лет назад Сергей Головачев стал самым бедным депутатом омского заксобрания — за 2018 год, согласно декларации, он не заработал ни копейки.
В начале этого года Головачев также попал в поле зрения омских СМИ. У бизнесмена сожгли автомобиль. 19 января на улице Герцена во дворе дома загорелся внедорожник «Range Rover». Сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили личности подозреваемых и задержали двух подростков. Ими оказались 17-летний житель Советского округа и 16-летний житель Чкаловского поселка. Следствие установило, что подростки на возмездной основе по заказу неизвестного совершили поджог.