Бенефициара омской группы компаний «Синергия» привлекли к ответственности на 1,4 млрд

В начале этого года Головачев также попал в поле зрения омских СМИ. У бизнесмена сожгли автомобиль. 19 января на улице Герцена во дворе дома загорелся внедорожник «Range Rover». Сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили личности подозреваемых и задержали двух подростков. Ими оказались 17-летний житель Советского округа и 16-летний житель Чкаловского поселка. Следствие установило, что подростки на возмездной основе по заказу неизвестного совершили поджог.