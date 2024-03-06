Не был поставлен на учет. Омское предприятие поймали на незаконном сжигании отходов

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Региональная прокуратура провела проверку на сельхоз предприятии АО «Новоазовское» и выяснила, что его деятельность нарушает законодательство об охране окружающей среды.
Установлено, что в 2023 году организация самовольно утилизировала около 2,5 тонн биологических отходов в своем крематоре. Отмечается, что этот источник выбросов вредных веществ не поставлен на госучет.
Чтобы устранить нарушение, прокуратура внесла директору АО «Новоазовское» представление и привлекла виновных лиц к ответственности за невыполнение обязанностей по постановке на госучет объекта, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду (ст. 8.46 КоАП РФ). Сейчас все нарушения устранены.