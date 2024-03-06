Не был поставлен на учет. Омское предприятие поймали на незаконном сжигании отходов

Чтобы устранить нарушение, прокуратура внесла директору АО «Новоазовское» представление и привлекла виновных лиц к ответственности за невыполнение обязанностей по постановке на госучет объекта, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду (ст. 8.46 КоАП РФ). Сейчас все нарушения устранены.