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Омское предприятие поймали на незаконном сжигании отходов

Не был поставлен на учет. Омское предприятие поймали на незаконном сжигании отходов

6 марта 2024, 10:26
Фото: 1MI

Омское предприятие поймали на незаконном сжигании отходов

Прокуратура установила, что АО «Новоазовское» незаконно утилизировало около 2,5 тонн биологических отходов.

Региональная прокуратура провела проверку на сельхоз предприятии АО «Новоазовское» и выяснила, что его деятельность нарушает законодательство об охране окружающей среды.

Установлено, что в 2023 году организация самовольно утилизировала около 2,5 тонн биологических отходов в своем крематоре. Отмечается, что этот источник выбросов вредных веществ не поставлен на госучет.

Чтобы устранить нарушение, прокуратура внесла директору АО «Новоазовское» представление и привлекла виновных лиц к ответственности за невыполнение обязанностей по постановке на госучет объекта, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду (ст. 8.46 КоАП РФ). Сейчас все нарушения устранены.

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#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение водоемов#Загрязнение#Анастасия Баянова#Окружающая среда#Загрязнение природы#Загрязнение окружающей среды
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