Реализация проекта «Чистый воздух» продлена до 2030 года — Путин

Напомним, федеральная программа «Чистый воздух» стартовала в 2018 году в рамках нацпроекта «Экология». Омск вошел в число первых 12 городов-участников проекта, которые обязались к концу 2024 года снизить совокупный объем вредного воздействия на атмосферу более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. В апреле 2022 года срок реализации «Чистого воздуха» был продлен еще на два года — до конца 2026-го, а через три месяца премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился включить в проект еще 29 городов.