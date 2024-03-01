Реализация проекта «Чистый воздух» продлена до 2030 года — Путин

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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«Мы уже приняли решение продлить до 2030 года проект „Чистый воздух“, цель которого — оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Обращаю внимание промышленных компаний и региональных, местных органов власти: задача существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается», — сказал президент.
Напомним, федеральная программа «Чистый воздух» стартовала в 2018 году в рамках нацпроекта «Экология». Омск вошел в число первых 12 городов-участников проекта, которые обязались к концу 2024 года снизить совокупный объем вредного воздействия на атмосферу более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. В апреле 2022 года срок реализации «Чистого воздуха» был продлен еще на два года — до конца 2026-го, а через три месяца премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился включить в проект еще 29 городов.
По оценке вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей проект «Чистый воздух», чемпионом по его реализации в России является компания «Газпром нефть».
«„Газпром нефть» является чемпионом по проекту «Чистый воздух» не только на территории Омской области, а вообще во всех городах действия проекта», — заявила Абрамченко при посещении Омского НПЗ в 2023 году.
В 2018 году «Газпром нефть», Росприроднадзор и Минкомсвязи РФ подписали соглашение о взаимодействии. Так Омский НПЗ стал опытной площадкой для разработки федеральных требований и первым в регионе установил автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ) в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
Сейчас на предприятии продолжается экологическая модернизация, которая началась задолго до старта федерального проекта.
«Комплексная экологическая модернизация предприятия началась в 2008 году. Это позволило к 2022 году снизить воздействие на окружающую среду на 40%, а к 2025 году оно сократится еще на 25%», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.