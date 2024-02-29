Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Сергей Шелест объявил о смене адреса официального сайта мэрии Омска

Сергей Шелест объявил о смене адреса официального сайта мэрии Омска

29 февраля 2024, 07:35
Фото: Официальный портал администрации Омска
Регион вошел в число пилотных субъектов по переводу на платформу «Госвеб».

С 1 марта официальный портал администрации города будет перенесен на новый адрес. Сайт с доменным именем admomsk.gosuslugi.ru станет новым порталом.

На сайте, как и прежде, будут представлены следующие данные об Омске:

  • нормативные акты и решения по ключевым вопросам;
  • сведения о бюджете (в удобной графической форме);
  • информация о реализации нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным;
  • актуальная информация от администрации города и муниципальных служб;
«Особо подчеркну, что Омская область вошла в число 45 пилотных субъектов по переводу сайтов госучреждений на платформу „Госвеб“», — рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Отметим, что перевод интернет-ресурсов государственных учреждений на единую платформу «Госвеб» является частью направления «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

Напомним, что ранее в Штабе общественной поддержки рассказали, как преобразился регион в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря «Формированию комфортной городской среды» за шесть лет в Омске благоустроили 480 дворов и 430 общественных территорий. Проект продлен до 2030 года.

В кинотеатрах России покажут послание президента Путина. Узнали, как будет в Омске
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Владимир Путин#Россия#Москва#Бюджет#Новости#Сибирь#Национальные проекты#МТС#Администрация города
Подпишитесь
В Омске объяснили затянувшееся строительство крематория на 3-й Казахстанской
Сегодня, 08:11
«Душит смрадом от фекалий». В омской многоэтажке на Пригородной снова затопило подвал
Вчера, 06:47
Вылеты почти каждый день. В Омске вернули прямой авиарейс в Турцию
Сегодня, 02:48
Спасли одну из ста. В дачном поселке под Омском нашли десятки мертвых косуль
Сегодня, 04:19
Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии
Сегодня, 04:37
И опять запах тухлых яиц. Омичи целые сутки дышали опасным газом
Сегодня, 04:48