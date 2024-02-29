Сергей Шелест объявил о смене адреса официального сайта мэрии Омска

Напомним, что ранее в Штабе общественной поддержки рассказали, как преобразился регион в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря «Формированию комфортной городской среды» за шесть лет в Омске благоустроили 480 дворов и 430 общественных территорий. Проект продлен до 2030 года.