Сергей Шелест объявил о смене адреса официального сайта мэрии Омска

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
С 1 марта официальный портал администрации города будет перенесен на новый адрес. Сайт с доменным именем admomsk.gosuslugi.ru станет новым порталом.
На сайте, как и прежде, будут представлены следующие данные об Омске:
«Особо подчеркну, что Омская область вошла в число 45 пилотных субъектов по переводу сайтов госучреждений на платформу „Госвеб“», — рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.
Отметим, что перевод интернет-ресурсов государственных учреждений на единую платформу «Госвеб» является частью направления «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».
Напомним, что ранее в Штабе общественной поддержки рассказали, как преобразился регион в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря «Формированию комфортной городской среды» за шесть лет в Омске благоустроили 480 дворов и 430 общественных территорий. Проект продлен до 2030 года.