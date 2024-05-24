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Врубель

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Май
Сотрудники ГК «Титан» получили награды в честь Дня химика
Церемонию награждения лучших работников предприятий группы компаний провели в омском музее им. М. А. Врубеля.
24 мая, 07:52
Март
Без акций. В омский музей им. Врубеля не будут бесплатно пускать женщин 8 марта
Ранее музей проводил такую акцию, но в этом году она не запланирована.
5 марта, 08:46
Ноябрь 2023
От фундамента до крыши. Омский генерал-губернаторский дворец ждет реставрация
Разрабатывало проектную документацию общество с ограниченной ответственностью «Самторес-М».
11 ноября 2023, 10:50

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