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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Серийный «дегустатор», купеческая улица и крик о помощи. Омск в воскресенье

Серийный «дегустатор», купеческая улица и крик о помощи. Омск в воскресенье

3 марта 2024, 13:40
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Серийный похититель алкоголя.

«Мало, но регулярно» — именно такой девиз выбрал себе один из посетителей круглосуточного магазина в поселке Новоомский. Вот только речь совсем не о подвигах — каждый визит мужчины сопровождался таинственным исчезновением полуторалитровой бутылки хмельного напитка. Собственно, о наглом покупателе и заявил владелец магазина, куда трижды за один день приходил злоумышленник. Финал детективной истории прост и предсказуем: запись с камеры и знакомство с участковым не дали замести следы, ну, а все подробности — в материале ниже.

Раз за разом. Жителя Новоомского поселка задержали за серию краж алкоголя
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Тема №2. Купеческая улица.

Улицу Петра Ильичева в Калачинске ждет преображение: администрация города уже разместила аукцион на поиск подрядчика. Его результаты станут известны две недели спустя, 18 марта, но уже можно взглянуть, как преобразится эта улица: в распоряжении Города55 оказались уникальные эскизы арт-объектов — и некоторые из них очень сильно удивляют. Где «ключи от счастья», и причем тут «сливочное масло» — ответы на эти вопросы будут в тематическом материале.

Из прошлого в будущее. В Омской области хотят сделать купеческую улицу за 101 миллион
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Новость №3. Видеообращение как последняя надежда.

Когда стены вокруг трещат, а из подвала плохо пахнет — надежды остается совсем немного. Но омичи из многострадального дома на Пригородной 23/2 продолжают борьбу: сегодня они опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, Президенту РФ. Им они продублировали свое открытое письмо, написанное 1 марта. Требования все те же самые: найти и наказать виновных, отремонтировать и найти хозяина злополучной насосной станции и вернуть дому исходное состояние.

Омичи из покрывшегося кучей трещин дома на Пригородной записали видеообращение
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#Омск#Владимир Путин#Алкоголь#Илья Скобин#Купеческая улица#Преображение#Арт-объекты#Видеообращение#Пригородная 23/2
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