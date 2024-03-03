Серийный «дегустатор», купеческая улица и крик о помощи. Омск в воскресенье

«Мало, но регулярно» — именно такой девиз выбрал себе один из посетителей круглосуточного магазина в поселке Новоомский. Вот только речь совсем не о подвигах — каждый визит мужчины сопровождался таинственным исчезновением полуторалитровой бутылки хмельного напитка. Собственно, о наглом покупателе и заявил владелец магазина, куда трижды за один день приходил злоумышленник. Финал детективной истории прост и предсказуем: запись с камеры и знакомство с участковым не дали замести следы, ну, а все подробности — в материале ниже.