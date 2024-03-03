Серийный «дегустатор», купеческая улица и крик о помощи. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
«Мало, но регулярно» — именно такой девиз выбрал себе один из посетителей круглосуточного магазина в поселке Новоомский. Вот только речь совсем не о подвигах — каждый визит мужчины сопровождался таинственным исчезновением полуторалитровой бутылки хмельного напитка. Собственно, о наглом покупателе и заявил владелец магазина, куда трижды за один день приходил злоумышленник. Финал детективной истории прост и предсказуем: запись с камеры и знакомство с участковым не дали замести следы, ну, а все подробности — в материале ниже.
Улицу Петра Ильичева в Калачинске ждет преображение: администрация города уже разместила аукцион на поиск подрядчика. Его результаты станут известны две недели спустя, 18 марта, но уже можно взглянуть, как преобразится эта улица: в распоряжении Города55 оказались уникальные эскизы арт-объектов — и некоторые из них очень сильно удивляют. Где «ключи от счастья», и причем тут «сливочное масло» — ответы на эти вопросы будут в тематическом материале.
Когда стены вокруг трещат, а из подвала плохо пахнет — надежды остается совсем немного. Но омичи из многострадального дома на Пригородной 23/2 продолжают борьбу: сегодня они опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, Президенту РФ. Им они продублировали свое открытое письмо, написанное 1 марта. Требования все те же самые: найти и наказать виновных, отремонтировать и найти хозяина злополучной насосной станции и вернуть дому исходное состояние.