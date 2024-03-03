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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 05:17

Проект, разработанный бюро «Isaev architects»

Из прошлого в будущее. В Омской области хотят сделать купеческую улицу за 101 миллион

3 марта 2024, 05:15
Фото: Омский Центр городской среды
Проект, разработанный бюро «Isaev architects»

В Омской области подрядчику хотят заплатить 101 млн за создание купеческой улицы

На благоустройство улицы Петра Ильичева в Калачинске отводят полгода.

Администрация Калачинского района объявила аукцион на благоустройство улицы Петра Ильичева. За 101,38 млн (это начальная цена) в Калачинске собираются сделать купеческую улицу. Подрядчика выберут 18 марта, но к работе ему предстоит приступить только 1 мая 2024 года. Выполнить благоустройство необходимо за полгода, до 31 октября 2024 года.

Согласно проекту «Купеческая улица. Из прошлого в будущее», разработанному архитектурным бюро «Isaev architects» из Екатеринбурга, в Калачинске восстановят исторический облик торговых зданий и оформят зоны отдыха с использованием символов города. Так, на улице Петра Ильичева появятся арт-объекты «Кулик», «Ключ к счастью» и «Сливочное масло».

Проект, разработанный бюро «Isaev architects»Проект, разработанный бюро «Isaev architects»
Проект, разработанный бюро «Isaev architects»Проект, разработанный бюро «Isaev architects»
Проект, разработанный бюро «Isaev architects»Проект, разработанный бюро «Isaev architects»
Проект, разработанный бюро «Isaev architects»
Фото: Омский Центр городской среды
«Территория имеет большой потенциал для развития, однако на данный момент она не отвечает всем потребностям жителей. На улице отсутствует водоотвод и разрушена инфраструктура», — говорится в рабочей документации.

Подрядчику нужно будет заменить асфальт на улице, сделать парковку, обустроить тротуары, велодорожку, установить дождеприемные колодцы, светильники, а также посадить деревья и кустарники.

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#Общество#Ремонт#Омск#Благоустройство#Омская область#Подрядчик#Госзакупки#Проект#Новости#Озеленение#Калачинск#Юлия Истомина
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