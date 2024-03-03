Из прошлого в будущее. В Омской области хотят сделать купеческую улицу за 101 миллион

Администрация Калачинского района объявила аукцион на благоустройство улицы Петра Ильичева. За 101,38 млн (это начальная цена) в Калачинске собираются сделать купеческую улицу. Подрядчика выберут 18 марта, но к работе ему предстоит приступить только 1 мая 2024 года. Выполнить благоустройство необходимо за полгода, до 31 октября 2024 года.