Из прошлого в будущее. В Омской области хотят сделать купеческую улицу за 101 миллион

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Администрация Калачинского района объявила аукцион на благоустройство улицы Петра Ильичева. За 101,38 млн (это начальная цена) в Калачинске собираются сделать купеческую улицу. Подрядчика выберут 18 марта, но к работе ему предстоит приступить только 1 мая 2024 года. Выполнить благоустройство необходимо за полгода, до 31 октября 2024 года.
Согласно проекту «Купеческая улица. Из прошлого в будущее», разработанному архитектурным бюро «Isaev architects» из Екатеринбурга, в Калачинске восстановят исторический облик торговых зданий и оформят зоны отдыха с использованием символов города. Так, на улице Петра Ильичева появятся арт-объекты «Кулик», «Ключ к счастью» и «Сливочное масло».
«Территория имеет большой потенциал для развития, однако на данный момент она не отвечает всем потребностям жителей. На улице отсутствует водоотвод и разрушена инфраструктура», — говорится в рабочей документации.
Подрядчику нужно будет заменить асфальт на улице, сделать парковку, обустроить тротуары, велодорожку, установить дождеприемные колодцы, светильники, а также посадить деревья и кустарники.