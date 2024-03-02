«Бьет по карману». Кормилец выступил за постепенное повышение цен на проезд в Омске

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Омске планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом рассказал глава омского дептранса. Сейчас проезд стоит 25 рублей (безналичный расчет) и 30 рублей — наличкой.
Вадим Кормилец пояснил, что стоимость не поднимали с 2019 года, и она обязательно вырастет в ближайшем будущем. И чтобы предотвратить резкое повышение (как это уже бывало), следует попробовать понемногу увеличивать стоимость. Однако пока никто не анонсировал плановое повышение.
«Этот вопрос рано или поздно возникнет — это неизбежно. Я абсолютно согласен с тем, что лучше повышать стоимость проезда каждый год, но понемногу. Это не будет так больно „бить“ по карманам горожан», — уточнил Кормилец.
Ранее Кормилец заявил, что в регионе хотят отказаться от наличного расчета в общественном транспорте. Эту идею уже поддержали частные перевозчики. Однако перед нововведением следует подумать, как омичи будут покупать проездные.