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В Омске планируют ввести полностью безналичный расчет в транспорте

Безналичная оплата. В Омске планируют отказаться от наличного расчета в транспорте

29 января 2024, 10:39
Фото: 1MI

В Омске планируют ввести полностью безналичный расчет в транспорте

Глава департамента транспорта Вадим Кормилец в интервью изданию «Топ24 News» рассказал о возможном нововведении в автобусах и троллейбусах Омска.

По словам директора департамента, от наличного расчета планируют отказаться в общественном транспорте, также и частные перевозчики поддерживают инициативу.

«Одно из поручений — дать предложения по способам избавиться от наличной оплаты проезда в подвижном составе. Если мы этот пилотный способ запускаем, и он оказывается успешным, мы его сможем транслировать уже на частных перевозчиков», — пояснил Вадим Кормилец.

Однако, как отменил Вадим Кормилец, необходимо продумать момент, как жители будут покупать проездные. Глава дептранспорта сравнил эту систему с советской: раньше были талоны, которые компостировали в автобусах.

«Таких денег нет». Кормилец высказался о перспективе повышении стоимости проезда
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#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Троллейбусы#Автобусы#Анастасия Чернобаева#Безналичная оплата
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