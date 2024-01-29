Безналичная оплата. В Омске планируют отказаться от наличного расчета в транспорте

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По словам директора департамента, от наличного расчета планируют отказаться в общественном транспорте, также и частные перевозчики поддерживают инициативу.
«Одно из поручений — дать предложения по способам избавиться от наличной оплаты проезда в подвижном составе. Если мы этот пилотный способ запускаем, и он оказывается успешным, мы его сможем транслировать уже на частных перевозчиков», — пояснил Вадим Кормилец.
Однако, как отменил Вадим Кормилец, необходимо продумать момент, как жители будут покупать проездные. Глава дептранспорта сравнил эту систему с советской: раньше были талоны, которые компостировали в автобусах.