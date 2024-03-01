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Published Сегодня, 04:52

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Интерьер будет оформлен в сине-белых тонах

Играй сердцем: раздевалку омского ФК «Иртыш» украсят за 125 тысяч рублей

1 марта 2024, 04:52
Фото: Госзакупки
Интерьер будет оформлен в сине-белых тонах

Раздевалку омского ФК «Иртыш» оформят художники за 125 тысяч рублей

Работы необходимо будет закончить в течение двух недель.

Спортшкола «Красная звезда» в Омске 28 февраля заключила договор с предпринимателем Никитой Романовым на оформление раздевалки футбольного клуба «Иртыш». Стоимость контракта составила 125 тысяч рублей. Работы необходимо закончить в течение 14 дней.

Граффити будут выполнены аэрозольной и интерьерной краской. Всего в сине-белые цвета клуба оформят 135 квадратных метров поверхностей. В раздевалке появятся надписи «Играй сердцем» и «За Омск». Показываем эскизы:

Ранее Город55 рассказывал, что трансферную стоимость игроков омского «Иртыша» оценили в 3,7 млн евро. Самым дорогим омским футболистом оказался центральный нападающий Андрей Разборов.

Как четвертинка Роналду. Омский футбольный клуб «Иртыш» оценили в 3,7 млн евро
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#Спорт#Омск#Граффити#Иртыш#Евгений Игишев
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