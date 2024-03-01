Играй сердцем: раздевалку омского ФК «Иртыш» украсят за 125 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Спортшкола «Красная звезда» в Омске 28 февраля заключила договор с предпринимателем Никитой Романовым на оформление раздевалки футбольного клуба «Иртыш». Стоимость контракта составила 125 тысяч рублей. Работы необходимо закончить в течение 14 дней.
Граффити будут выполнены аэрозольной и интерьерной краской. Всего в сине-белые цвета клуба оформят 135 квадратных метров поверхностей. В раздевалке появятся надписи «Играй сердцем» и «За Омск». Показываем эскизы:
Ранее Город55 рассказывал, что трансферную стоимость игроков омского «Иртыша» оценили в 3,7 млн евро. Самым дорогим омским футболистом оказался центральный нападающий Андрей Разборов.