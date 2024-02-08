Как четвертинка Роналду. Омский футбольный клуб «Иртыш» оценили в 3,7 млн евро

Самым дорогим игроком омского клуба стал центральный нападающий 29-летний Андрей Разборов. Его оценили в 275 тысяч евро. В пятерку лидеров вошли также Сергей Подоксенов (225 тысяч евро), Максим Полковников, Артур Шлеермахер, Никита Антипов (по 200 тысяч евро). Замыкают список вратарь Роман Райфегерсте и полузащитник Константин Шохин (по 50 тысяч евро). Всего в рейтинге 27 игроков, однако у троих из них трансферная стоимость не оценена.