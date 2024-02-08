Как четвертинка Роналду. Омский футбольный клуб «Иртыш» оценили в 3,7 млн евро

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:48
Трансферную стоимость игроков омского футбольного клуба «Иртыш» оценили в 3,7 млн евро. Подсчет провело немецкое агентство Transfermarkt в сезоне-2023/2024.
Самым дорогим игроком омского клуба стал центральный нападающий 29-летний Андрей Разборов. Его оценили в 275 тысяч евро. В пятерку лидеров вошли также Сергей Подоксенов (225 тысяч евро), Максим Полковников, Артур Шлеермахер, Никита Антипов (по 200 тысяч евро). Замыкают список вратарь Роман Райфегерсте и полузащитник Константин Шохин (по 50 тысяч евро). Всего в рейтинге 27 игроков, однако у троих из них трансферная стоимость не оценена.
Трансферная стоимость — это стоимость игрока, сложившаяся в результате переговоров, или сумма, за которую футболист фактически переходит в другой клуб.
Для сравнения, игроки ФК «Новосибирск» суммарно стоят 3,4 млн евро, красноярского «Енисея» — 6,65 млн евро. Трансферная стоимость португальца Криштиану Роналду, выступающего за саудовский «Аль-Наср», составляет 15 млн евро, что больше общей цены футболистов «Иртыша» более, чем в 4 раза.
Ранее Город55 сообщал, что Дмитрий Сычев стал новым президентом омского «Иртыша».