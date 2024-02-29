Суд решил. У молодой омички забрали 137 тысяч за мошенническую аферу с пенсионеркой

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В очередной раз жертвой мошенников стал представитель старшего поколения. Происки аферистов довели 67-летнюю пенсионерку до того, чтобы отдать 137 тыс рублей. История произошла в апреле этого года.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и выяснили, что банковские реквизиты, которые продиктовали пожилой женщине, принадлежат 20-летней девушке. Она оказалась «дроппером».
Это человек, которые готов передать мошенникам данные своих карт, чтобы в последующем вывести и обналичить деньги. А с пенсионеркой связывался через мессенджер некий сотрудник службы безопасности банка.
Прокуратура потребовала через суд, чтобы девушка вернула все деньги законному владельцу. Судебные приставы должны принудительно взыскать потерянную сумму в пользу пенсионерки, как только судебный акт вступит в силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.