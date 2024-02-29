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иллюстрация

Суд решил. У молодой омички забрали 137 тысяч за мошенническую аферу с пенсионеркой

29 февраля 2024, 06:35
Фото: Город55
иллюстрация

С молодой омички взыскали 137 тысяч за мошенническую аферу с пенсионеркой

Прокуратура потребовала, чтобы похищенные злоумышленниками средства передали пожилой женщине.

В очередной раз жертвой мошенников стал представитель старшего поколения. Происки аферистов довели 67-летнюю пенсионерку до того, чтобы отдать 137 тыс рублей. История произошла в апреле этого года.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и выяснили, что банковские реквизиты, которые продиктовали пожилой женщине, принадлежат 20-летней девушке. Она оказалась «дроппером».

Это человек, которые готов передать мошенникам данные своих карт, чтобы в последующем вывести и обналичить деньги. А с пенсионеркой связывался через мессенджер некий сотрудник службы безопасности банка.

Прокуратура потребовала через суд, чтобы девушка вернула все деньги законному владельцу. Судебные приставы должны принудительно взыскать потерянную сумму в пользу пенсионерки, как только судебный акт вступит в силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Отдала деньги аферистам. После общения с мошенниками омичка лишилась жилья
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#Омск#Омская область#Суд#Пенсионеры#Мошенничество#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Пенсионер#Пенсионерка#Новости#Алина Ясинская#Дистанционное мошенничество
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