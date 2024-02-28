Перед первым матчем «Авангарда» в плей-офф на G-Drive Арене выступит певец Иракли

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
О специальном госте рассказали на официальном аккаунте омской команды в соцсети. Известно, что певец Иракли выступит для болельщиков перед стартом матча «Авангард» — «Лада».
Напомним, что эта игра состоится 1 марта в 19:30 и станет первой для «ястребов» в плей-офф. Следующая пройдет 3 марта, после чего «Авангард» отправится в Тольятти на ответные матчи.
Ранее Город55 писал об итогах регулярного чемпионата КХЛ для омской команды.