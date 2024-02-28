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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

В первый день плей-офф на G-Drive Арене выступит певец Иракли

Перед первым матчем «Авангарда» в плей-офф на G-Drive Арене выступит певец Иракли

28 февраля 2024, 13:37
Фото: ХК «Авангард»

В первый день плей-офф на G-Drive Арене выступит певец Иракли

Болельщики увидят исполнителя 1 марта.

О специальном госте рассказали на официальном аккаунте омской команды в соцсети. Известно, что певец Иракли выступит для болельщиков перед стартом матча «Авангард» — «Лада».

Напомним, что эта игра состоится 1 марта в 19:30 и станет первой для «ястребов» в плей-офф. Следующая пройдет 3 марта, после чего «Авангард» отправится в Тольятти на ответные матчи.

Ранее Город55 писал об итогах регулярного чемпионата КХЛ для омской команды.

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#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Анастасия Баянова
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