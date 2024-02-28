Документацию изменят. В Омске отменили аукцион по контролю за капремонтом 14 школ

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Поиск подрядчика, который должен был заняться строительным контролем за капремонтом 14 школ на территории Омска, накануне отменили. При этом лот вызвал интерес у семи компаний. Например, победитель, который определился по итогам работы конкурсной комиссии, предлагал выполнить работу за 19,55 млн рублей (что на 60% дешевле начальной цены).
Аннулировать аукцион пришлось по требованию омского УФАС, которое признало обоснованной жалобу, оставленную федеральным автономным учреждением «Роскапстрой». Напомним, что компания посчитала, что в проекте контракта содержатся избыточные требования, которые не относятся к предмету закупки. И пунктов таких «Роскапстрой» нашел 13.
Теперь придется переделывать аукционную документацию. Сколько времени это займет и через какое время торги будут объявлены снова, пока не уточняется.
«В дальнейшем департамент строительства, как и планировал, установит строительный контроль за ходом ремонта каждой из школ — процедура пройдет в строгом соответствии с действующим законодательством», — сообщили Городу55 в пресс-службе омской мэрии.