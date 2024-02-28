Документацию изменят. В Омске отменили аукцион по контролю за капремонтом 14 школ

Поиск подрядчика, который должен был заняться строительным контролем за капремонтом 14 школ на территории Омска, накануне отменили. При этом лот вызвал интерес у семи компаний. Например, победитель, который определился по итогам работы конкурсной комиссии, предлагал выполнить работу за 19,55 млн рублей (что на 60% дешевле начальной цены).