Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Иллюстрация

Документацию изменят. В Омске отменили аукцион по контролю за капремонтом 14 школ

28 февраля 2024, 11:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

Торги по контролю за ремонтом 14 омских школ отменили из-за ошибок в документах

В департаменте строительства пока не называют новые сроки проведения торгов.

Поиск подрядчика, который должен был заняться строительным контролем за капремонтом 14 школ на территории Омска, накануне отменили. При этом лот вызвал интерес у семи компаний. Например, победитель, который определился по итогам работы конкурсной комиссии, предлагал выполнить работу за 19,55 млн рублей (что на 60% дешевле начальной цены).

Аннулировать аукцион пришлось по требованию омского УФАС, которое признало обоснованной жалобу, оставленную федеральным автономным учреждением «Роскапстрой». Напомним, что компания посчитала, что в проекте контракта содержатся избыточные требования, которые не относятся к предмету закупки. И пунктов таких «Роскапстрой» нашел 13.

Теперь придется переделывать аукционную документацию. Сколько времени это займет и через какое время торги будут объявлены снова, пока не уточняется.

«В дальнейшем департамент строительства, как и планировал, установит строительный контроль за ходом ремонта каждой из школ — процедура пройдет в строгом соответствии с действующим законодательством», — сообщили Городу55 в пресс-службе омской мэрии.
Новичок, инвестор парка и «спорный» застройщик. Кто займется капремонтом омских школ
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Школа#Капремонт#УФАС#Подрядчик#Департамент строительства#Госзакупки#Новости#Юлия Истомина#Контроль
Подпишитесь
УМВД России по Омской области представили нового руководителя
Сегодня, 06:55
«Душит смрадом от фекалий». В омской многоэтажке на Пригородной снова затопило подвал
Сегодня, 06:47
Игры на вылет: с чем омский «Авангард» подошел к плей-офф
Сегодня, 11:25
«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»
Вчера, 10:30
Еще одну фирму самого бедного омского депутата начала банкротить налоговая
Сегодня, 11:01
Могут упасть в любой момент. Омичи заметили огромные сосульки на Любинском проспекте
Сегодня, 10:14