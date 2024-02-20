Куча лишней работы. В Омске приостановили аукцион по контролю за капремонтом 14 школ

За контроль за капремонтом в 14 омских школах департамент строительства городской администрации готов был заплатить почти 50 млн рублей (от 2,6 до 6,5 млн за школу). Приступить к строительному контролю следовало с даты заключения договора и выполнять работу до 31 июля 2025 года. Однако теперь торги могут затянуться: в лучшем случае до рассмотрения жалобы, в худшем — депстрой заставят переделывать документацию.