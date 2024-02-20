Куча лишней работы. В Омске приостановили аукцион по контролю за капремонтом 14 школ

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Поиск подрядчика, который должен был заняться строительным контролем за капремонтом 14 омских школ, пришлось поставить на паузу. Произошло это из-за поступившей жалобы от федерального автономного учреждения «Роскапстрой». Компания зарегистрирована в Москве, ее учредителем является министерство строительства и ЖКХ России. Рассматривать жалобу будут 27 февраля в омском УФАС.
«В представленной конкурсной документации размещен проект контракта, предусматривающий ряд обязательств (избыточных требований) исполнителя, которые не относятся к предмету закупки», — говорится в жалобе компании «Роскапстрой».
Пунктов таких насчиталось 13, среди них, например, подписание актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, согласование графика выполнения работ подрядчикам, дефектных ведомостей на виды работ, не включенные в проектную документацию, но необходимые к выполнению, организация внесения изменений в проектную документацию и ее переутверждение, проведение экспертизы отдельных этапов исполнения муниципальных контрактов и др.
За контроль за капремонтом в 14 омских школах департамент строительства городской администрации готов был заплатить почти 50 млн рублей (от 2,6 до 6,5 млн за школу). Приступить к строительному контролю следовало с даты заключения договора и выполнять работу до 31 июля 2025 года. Однако теперь торги могут затянуться: в лучшем случае до рассмотрения жалобы, в худшем — депстрой заставят переделывать документацию.
В пресс-службе городской администрации рассказали Городу55, что приостановка аукциона по поиску подрядчика стройконтроля никак не скажется непосредственно на капремонте школ.
«В настоящее время на объектах проводятся инструментальные обследования, подрядчики ремонта корректируют проекты и сметы работ. В дальнейшем департамент строительства, как и планировал, установит строительный контроль за ходом ремонта каждой из школ — процедура пройдет в строгом соответствии с действующим законодательством», — отметили в мэрии.
Напомним, ранее Город55 подробно разобрался, чем успели отличиться компании, получившие контракта на двухлетний капремонт школ в Омской области. Общая сумма контрактов, кстати, составила 3,52 млрд рублей.