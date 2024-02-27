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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

На центральной улице Омска вспыхнуло авто прямо во время движения

На Ленина в шоке. На центральной улице Омска вспыхнуло авто прямо во время движения

27 февраля 2024, 06:24
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

На центральной улице Омска вспыхнуло авто прямо во время движения

Пока неясно, из-за чего случилось возгорание, но пострадавших не было.

Вчера вечером, 26 февраля, в Центральном округе случился пожар. В какой-то момент на улице Ленина во время движения начал гореть автомобиль. Это была легковая машина 2002 года выпуска.

Когда сотрудники МЧС приехали на место, то горел моторный отсек. Огонь повредил навесное оборудование, покрытие авто, панель приборов и обшивку передних сидений. Стихия развернулась на площади 2 кв м.

Видео: ГУ МЧС РФ по Омской области

На место выезжали девять человек, было задействовано две пожарных машины. Пока непонятно, из-за чего произошло возгорание. Экспертам также предстоит оценить материальный ущерб.

К слову, пожар начался в 18:14. На полную его ликвидацию потребовалось полчаса. Никто не пострадал.

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