Охвачен огнем. В Амурском поселке загорелся грузовик у продуктового магазина

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Сегодня утром, 15 февраля, в Амурском поселке произошел пожар. Сотрудники МЧС получили сообщение в 10:49. Инцидент зарегистрировали по улице 21-Амурская.
Очевидцы подумали, что загорелся магазин «Пятерочка», однако возгорание случилось рядом со зданием. Площадь пожара составила 10 кв м.
Спасатели рассказали, что огонь охватил грузовую машину. На место выезжали девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К 11:06 они ликвидировали открытое горение.