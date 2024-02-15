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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

иллюстрация

Охвачен огнем. В Амурском поселке загорелся грузовик у продуктового магазина

15 февраля 2024, 06:30
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске утром в Амурском поселке загорелся грузовик у продуктового магазина

Спасатели не сообщают, пострадал ли кто-то при возгорании.

Сегодня утром, 15 февраля, в Амурском поселке произошел пожар. Сотрудники МЧС получили сообщение в 10:49. Инцидент зарегистрировали по улице 21-Амурская.

Очевидцы подумали, что загорелся магазин «Пятерочка», однако возгорание случилось рядом со зданием. Площадь пожара составила 10 кв м.

Спасатели рассказали, что огонь охватил грузовую машину. На место выезжали девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К 11:06 они ликвидировали открытое горение.

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#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Тушение пожара#Пожары в Омской области#Алина Ясинская
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