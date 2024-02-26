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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

В лесах Омской области обнаружили стихийные свалки огромных размеров

Лежало и тухло. В омских лесах обнаружили стихийные свалки огромных размеров

26 февраля 2024, 07:52
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В лесах Омской области обнаружили стихийные свалки огромных размеров

Прокуратура разобралась и заставила через суд убрать отходы на территории лесничеств.

В Омской области обнаружили незаконные свалки. Их организовали в Харинском и Подгородном участковом лесничестве. Общая площадь составила больше девяти кв м.

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры провели в связи с этим проверку. Они выяснили, что Главное управление лесного хозяйства Омской области игнорировало факт существования этих свалок. Никаких мер по ликвидации не предпринималось, а отходы тем временем портили качество почвы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В связи с этим прокуратуре пришлось обратиться в суд. В иске представитель ведомства указал, что необходимо принудить ответственных лиц заняться ликвидацией свалок. В деталях ситуации разбирался Куйбышевский райсуд, который согласился с позицией прокуратуры.

После заседания правительство Омской области выделило больше 23 млн рублей дополнительно для уборки отходов. Прокуратура проверила лесничества — свалки были убраны, рассказали в пресс-службе ведомства.

До этого Город55 рассказывал о том, что к борьбе со стихийными помойками собираются привлекать казачьи организации. Это обсудили на одном из заседаний Горсовета. По данным на 31 января, существует в общей сложности 407 свалок.

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