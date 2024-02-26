Лежало и тухло. В омских лесах обнаружили стихийные свалки огромных размеров

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В Омской области обнаружили незаконные свалки. Их организовали в Харинском и Подгородном участковом лесничестве. Общая площадь составила больше девяти кв м.
Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры провели в связи с этим проверку. Они выяснили, что Главное управление лесного хозяйства Омской области игнорировало факт существования этих свалок. Никаких мер по ликвидации не предпринималось, а отходы тем временем портили качество почвы.
В связи с этим прокуратуре пришлось обратиться в суд. В иске представитель ведомства указал, что необходимо принудить ответственных лиц заняться ликвидацией свалок. В деталях ситуации разбирался Куйбышевский райсуд, который согласился с позицией прокуратуры.
После заседания правительство Омской области выделило больше 23 млн рублей дополнительно для уборки отходов. Прокуратура проверила лесничества — свалки были убраны, рассказали в пресс-службе ведомства.
До этого Город55 рассказывал о том, что к борьбе со стихийными помойками собираются привлекать казачьи организации. Это обсудили на одном из заседаний Горсовета. По данным на 31 января, существует в общей сложности 407 свалок.