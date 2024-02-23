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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Омские спасатели вытащили из горящего дома испуганного кота

Зарылся от страха в одеяло. Омские спасатели вытащили из горящего дома кота

23 февраля 2024, 11:44
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

Омские спасатели вытащили из горящего дома испуганного кота

Питомца удалось спасти, передать хозяевам и за короткое время потушить пожар.

Сотрудники МЧС сегодня утром, 23 февраля, выезжали на вызов в садовое товарищество «Связист-3». В 07:47 они узнали, что там начался пожар.

Когда спасатели приехали, то увидели горящий дом. Огонь распространился на площади 49 кв м. К 08:15 им удалось справиться с огнем.

Жильцы, как прибыли специалисты МЧС, рассказали, что в пылающем здании остался питомец. Это был кот. От страха пушистый зарылся в одеяло, которое лежало на горящем диване.

Хвостатый любимец начал постепенно приходить в себя, когда спасатели передали его в руки хозяевам. На память была сделана фотография со спасенным животным.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Новости#Пожары в Омской области#Кот#Возгорание#Алина Ясинская
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