Зарылся от страха в одеяло. Омские спасатели вытащили из горящего дома кота

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Сотрудники МЧС сегодня утром, 23 февраля, выезжали на вызов в садовое товарищество «Связист-3». В 07:47 они узнали, что там начался пожар.
Когда спасатели приехали, то увидели горящий дом. Огонь распространился на площади 49 кв м. К 08:15 им удалось справиться с огнем.
Жильцы, как прибыли специалисты МЧС, рассказали, что в пылающем здании остался питомец. Это был кот. От страха пушистый зарылся в одеяло, которое лежало на горящем диване.
Хвостатый любимец начал постепенно приходить в себя, когда спасатели передали его в руки хозяевам. На память была сделана фотография со спасенным животным.