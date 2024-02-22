В Омске состоится масштабная стажировка Минпромторга РФ для промышленников

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Омской области проведут стажировку «Федеральная практика» от Минпромторга РФ. Мероприятие состоится по инициативе губернатора Виталия Хоценко.
С 29 февраля по 1 марта в нем поучаствуют главы структурных подразделений Минпромторга РФ, федеральных институтов развития и государственных корпораций. Представители омской промышленности и бизнеса узнают о доступным инструментах поддержки сферы и получат ответы на интересующие вопросы.
«Мы ждем промпредприятия Омской области на данное мероприятие, где вы сможете в открытом диалоге задать вопросы и получить ответы. Надеюсь, что выездная стажировка Минпромторга России поможет развивать омские предприятия и еще больше вкладывать инвестиций в развитие промышленности», — заявил зампредседателя регионального правительства Андрей Шпиленко.
Участников ждут тематические сессии. На них будут обсуждаться отраслевые направления, которые лучше всего развивать в Сибири. Также эксперты расскажут, что мешает этим областям развиваться.
Министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников поделится планами по реализации потенциала региона в сфере промышленности. Помимо этого он изложит, какие стратегии помогут повысить инвестиционную привлекательность Омской области.
Кроме того, на мероприятии будет присутствовать директор Фонда развития промышленности Омской области Светлана Баженова. Она расскажет о создании и развитии промышленных кластеров в регионе. От нее же участники узнают подробности о методологиях реализации импортозамещающих проектов. На стажировке презентуют также первый туристский промышленный маршрут Омской области «Промышленность Сибири — Величие России».
«Федеральная практика» состоится в конгресс-холле (ул. 70 лет Октября, д. 25, к. 2).