В Омске состоится масштабная стажировка Минпромторга РФ для промышленников

Кроме того, на мероприятии будет присутствовать директор Фонда развития промышленности Омской области Светлана Баженова. Она расскажет о создании и развитии промышленных кластеров в регионе. От нее же участники узнают подробности о методологиях реализации импортозамещающих проектов. На стажировке презентуют также первый туристский промышленный маршрут Омской области «Промышленность Сибири — Величие России».